Estrena la Casa Blanca la señal de streaming Trump TV

La señal funcionará de manera continua con eventos del gobierno mientras las grandes cadenas interrumpen coberturas en conjunto.

La administración de Donald Trump puso en marcha este lunes “Trump TV: The Essentials Station”, una transmisión de video disponible las 24 horas del día que reúne discursos, eventos y contenidos de la Casa Blanca, en medio de una creciente disputa entre el presidente estadounidense y varios de los principales medios de comunicación del país.

La nueva señal fue presentada por la Casa Blanca como un espacio para concentrar “los momentos más importantes” de la administración Trump, con videos destacados, declaraciones del presidente y otros contenidos que se actualizarán en tiempo real.

El lanzamiento ocurre apenas unos días después de que Trump ordenara bloquear el acceso a la Casa Blanca de CNN, MS NOW y Politico, a cuyos contenidos acusó de publicar información falsa.

Los tres medios respondieron este lunes con una demanda contra Trump y su administración ante un tribunal federal de Washington, al argumentar que el veto viola las garantías de libertad de prensa establecidas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Solo contenido de la Casa Blanca

La nueva plataforma no funciona, por ahora, como una cadena de televisión convencional. Se trata de una señal de streaming oficial de la Casa Blanca, disponible de manera continua y centrada en contenidos producidos o difundidos por la administración.

De acuerdo con la descripción oficial, “Trump TV” ofrece los principales discursos, anuncios, videos y momentos destacados del gobierno, con transmisiones disponibles las 24 horas y actualizaciones en tiempo real.

El primer contenido transmitido después del lanzamiento fue un discurso de Trump pronunciado el 3 de julio en el Monte Rushmore, según Reuters.

La puesta en marcha de la señal también ocurre en un momento en que la cobertura televisiva tradicional de las actividades presidenciales enfrenta una interrupción inédita.

Grandes cadenas suspenden cobertura de Trump

El conflicto se agravó después de que la Casa Blanca prohibiera a CNN, MS NOW y Politico ingresar a sus instalaciones.

CNN forma parte del grupo de cinco cadenas que integran el denominado “TV pool” de la Casa Blanca, junto con ABC, CBS, NBC y Fox News. Estas organizaciones se turnan para cubrir los actos presidenciales y comparten las imágenes con otras cadenas y medios de comunicación.

Después de que CNN fuera impedida de cumplir con su turno de cobertura este lunes, ABC, CBS, NBC y Fox News decidieron suspender conjuntamente la cobertura del llamado pool televisivo presidencial.

La decisión significó que, durante algunos actos de Trump, no hubiera una cámara de las principales cadenas de televisión siguiendo al presidente para generar la señal que posteriormente es distribuida a otros medios.

El cambio quedó expuesto durante la inauguración de un nuevo helipuerto en los jardines de la Casa Blanca. Trump encabezó el acto, pero la transmisión oficial tuvo problemas de audio y no permitió escuchar con claridad sus palabras mientras el helicóptero esperaba en el lugar.

CNN, MS NOW y Politico llevan el caso a tribunales

El veto también derivó en una batalla legal. CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda conjunta en la que solicitan a un juez federal suspender la prohibición y restablecer el acceso de sus periodistas a la Casa Blanca.

Los medios sostienen que fueron excluidos debido al contenido de sus coberturas y consideran que la medida vulnera sus derechos constitucionales. La Casa Blanca, en cambio, sostiene que la Primera Enmienda protege el derecho de los medios a publicar, pero no les garantiza un pase de acceso a las instalaciones presidenciales ni un lugar en la sala de prensa o en el grupo de cobertura televisiva.

Trump defendió el bloqueo y afirmó que su medida no constituye un ataque contra la prensa libre, sino contra medios que, según él, difunden información falsa. La administración también ha sostenido que los periodistas de esos medios pueden continuar informando desde fuera del complejo presidencial.

Monopolio presidencial

El lanzamiento de Trump TV coloca a la Casa Blanca en una posición distinta frente a la cobertura presidencial: además de proporcionar imágenes oficiales de sus actividades, ahora cuenta con una plataforma propia para distribuir directamente sus contenidos al público.

La señal comenzó a operar precisamente cuando el tradicional sistema de cobertura compartida entre las grandes cadenas quedó suspendido.

Por ahora, la cobertura periodística de las actividades de Trump continúa a través de medios impresos, radio, agencias y otros periodistas que mantienen acceso, pero la suspensión del TV pool modifica la manera en que las imágenes de los actos presidenciales llegan a las principales cadenas de televisión.

El conflicto se desarrolla además durante la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando Trump tiene prevista una intensa agenda internacional y encuentros con distintos líderes mundiales.