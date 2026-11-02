Estrellamiento de avión ejecutivo deja víctimas en Florida

Una aeronave Learjet 60 impactó este domingo en un complejo residencial de Greenacres; la FAA y la NTSB indagarán el origen del siniestro.

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Un avión ejecutivo se estrelló este domingo contra un parque de casas móviles en Greenacres, en el condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos, lo que provocó una fuerte explosión y un incendio de grandes dimensiones que alcanzó una vivienda.

El accidente ocurrió poco después de las 13:00 horas, cerca de la intersección de Military Trail y 10th Avenue North. Tras el impacto, la aeronave quedó envuelta en llamas y sus restos se dispersaron en las inmediaciones de la carretera.

Los primeros reportes señalaron que el siniestro dejó múltiples víctimas y varios fallecidos. Sin embargo, hasta las últimas actualizaciones disponibles no se había establecido una cifra oficial definitiva de muertos y heridos.

Activan operativo de emergencia por múltiples víctimas

El Departamento de Bomberos y Rescate del condado de Palm Beach acudió al lugar para combatir el incendio, atender a las personas afectadas y evaluar los daños en el complejo residencial.

Ante la magnitud del accidente, los servicios de emergencia activaron un protocolo para incidentes con múltiples víctimas, mientras que los hospitales de la zona pusieron en marcha sus procedimientos de atención.

Las autoridades también cerraron la circulación en ambos sentidos de Military Trail, debido a la presencia de restos de la aeronave, el fuego y los trabajos de los equipos de rescate.

Hasta el momento de los primeros informes, no se había precisado cuántas personas viajaban a bordo del avión ni si entre las víctimas se encontraban habitantes de las viviendas móviles alcanzadas por el impacto.

Identifican la aeronave como un Learjet 60

La aeronave involucrada fue identificada como un Learjet 60, modelo de avión ejecutivo utilizado para vuelos privados. Los registros de seguimiento aéreo permitieron relacionarla con la matrícula N722BD.

Algunos reportes periodísticos indicaron que el avión habría despegado de Austin, Texas; sin embargo, ese dato no había sido confirmado oficialmente y permanecía pendiente de corroboración.

FAA y NTSB investigarán las causas del accidente

Entre las versiones preliminares difundidas sobre el accidente, se mencionó que la aeronave pudo haber impactado primero contra un árbol y derribado cables eléctricos antes de caer sobre la vivienda móvil. Esta secuencia todavía no había sido confirmada por las autoridades.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) deberán investigar las circunstancias del siniestro para determinar qué provocó la caída del avión.