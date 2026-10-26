Estoy aquí. Con ustedes: María Corina Machado retorna a Venezuela

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció su regreso a Venezuela este domingo, por primera vez desde diciembre, en medio de la incertidumbre sobre el futuro político del país tras la salida del poder de Nicolás Maduro.

A través de redes sociales, la líder opositora dio a conocer la noticia, después de que el excandidato presidencial opositor Edmundo González confirmó su llegada y calificó la jornada como un día importante para los venezolanos.

Estoy aquí. Con ustedes — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 25, 2026

La reaparición ocurre en un contexto de cuestionamientos sobre la transición política, el calendario electoral y el papel de Estados Unidos en el futuro de Venezuela.

Consultado por periodistas sobre la llegada de la dirigente opositora, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump afirmó que no tenía información al respecto, aunque expresó su deseo de que se encuentre a salvo.

“Es una mujer muy agradable. Ella me dio su Premio Nobel. Así que, ¿qué más puedo decir? Espero que esté a salvo”, declaró Trump, quien también aseguró que a su gobierno le está yendo bien en Venezuela.

Desde la salida de Maduro, el país permanece bajo el mando de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, una antigua aliada del exmandatario que cuenta con el respaldo de la administración estadounidense. Hasta el momento, no hay una fecha establecida para las próximas elecciones presidenciales.

Machado exige elecciones presidenciales

Machado y sus aliados han insistido en la necesidad de fijar una fecha para los nuevos comicios. Sin embargo, funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, han señalado que Venezuela necesita primero estabilizar su economía y reconstruir sus instituciones, incluido el sistema judicial y el Consejo Nacional Electoral.

Rubio también ha sostenido que Machado tiene derecho a regresar a su país cuando lo considere conveniente, aunque funcionarios estadounidenses habían expresado previamente preocupaciones por su seguridad.

La dirigente opositora permaneció oculta en Venezuela durante meses después de ser detenida brevemente en enero de 2025, tras participar en una protesta contra Maduro.

Posteriormente, salió del país de manera clandestina y reapareció en Noruega en diciembre, cuando recibió el Premio Nobel de la Paz por su lucha política.

La disputa por los resultados electorales de 2024

En octubre de 2023, Machado ganó las primarias de la oposición y buscó competir contra Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, las autoridades le impidieron postularse, por lo que Edmundo González ocupó su lugar en la candidatura opositora.

La oposición sostuvo, con base en actas electorales que presentó como evidencia, que González obtuvo una victoria amplia. No obstante, el Consejo Nacional Electoral proclamó ganador a Maduro, en unos comicios cuestionados por la oposición y diversos sectores internacionales.

El proceso electoral y sus consecuencias estuvieron acompañados de una represión contra opositores y manifestantes. Organizaciones de derechos humanos denunciaron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros abusos; más de 2 mil personas fueron detenidas en los días posteriores a la votación, según el balance citado en la información original.

El regreso ocurre en medio de una transición incierta

Machado había prometido regresar a Venezuela y, de acuerdo con su partido, realizó varios intentos que no se concretaron. Entre ellos, un viaje por vía marítima que fue cancelado y otro plan para llegar a través de la isla de Curazao, que habría enfrentado obstáculos para obtener permisos de aterrizaje.

Activistas opositores acusaron al gobierno venezolano de dificultar su retorno, señalamientos que las autoridades han rechazado. Funcionarios estadounidenses también han negado haber bloqueado su regreso, aunque reconocieron que en ocasiones le recomendaron no volver por motivos de seguridad.

Mientras tanto, Machado y sus aliados continúan exigiendo que el gobierno de Rodríguez anuncie una fecha para las elecciones presidenciales. La ausencia de un calendario electoral mantiene abierta la incertidumbre sobre el proceso de transición política en Venezuela.