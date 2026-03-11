Este martes será el día más intenso de ataques en Irán: Pentágono

El jefe del Pentágono también aseguró que, en el último día, la República Islámica ha respondido con menor cantidad de misiles desde que comenzó el conflicto.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anticipó que este martes podría registrarse la jornada más intensa de bombardeos contra Irán desde que inició la actual ofensiva militar. De acuerdo con el funcionario, las capacidades de respuesta del gobierno iraní han disminuido de forma notable conforme avanzan los ataques, que ahora también se enfocan en debilitar la industria militar del país.

Durante una conferencia realizada en el Pentágono, Hegseth explicó que la operación contempla una fuerte movilización aérea.

"Hoy será, una vez más, nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán: la mayor cantidad de cazas, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques", declaró.

El jefe del Pentágono también aseguró que, en el último día, la República Islámica ha respondido con la menor cantidad de misiles desde que comenzó el conflicto.

Operación militar ha impactado miles de objetivos en Irán

Desde el inicio de la operación militar denominada 'Furia Épica', lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, las fuerzas aliadas han atacado alrededor de 5 mil objetivos en territorio iraní. Según autoridades estadounidenses, esto ha provocado un avance considerable en la reducción de los ataques con misiles y drones provenientes de Irán.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, señaló que los lanzamientos de misiles balísticos iraníes han registrado una disminución del 90 % en comparación con el inicio de la ofensiva militar.

Asimismo, indicó que el uso de drones de ataque unidireccional por parte de Irán se ha reducido en aproximadamente 83 % desde que comenzaron las operaciones.

Caine explicó que ahora las fuerzas estadounidenses han comenzado a concentrar sus ataques en el complejo militar e industrial iraní, particularmente en fábricas dedicadas a la producción de drones kamikaze, con el objetivo de debilitar su capacidad militar autónoma.

Persisten ataques y tensión regional

Mientras continúan los bombardeos, Irán ha respondido con ataques dirigidos a países de la región donde Estados Unidos mantiene presencia diplomática o militar. Ante esta situación, el mando militar estadounidense informó que siguen utilizando cazas y helicópteros de combate para interceptar drones enemigos.

Durante la conferencia, Hegseth evitó pronunciarse sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí —hijo del fallecido Alí Jameneí— y sobre versiones que señalan que habría resultado herido durante el conflicto.

Sin embargo, advirtió que el líder religioso debería tomar con seriedad las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, en relación con el desarrollo de armas nucleares.