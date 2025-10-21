Este fallo provocó la caída de AWS en todo el mundo

Aunque no se tiene un número claro sobre el costo de este fallo, expertos afirman que durante el tiempo que no funcionó AWS, se perdieron $75 mdd por hora

Este 20 de octubre ocurrió uno de los mayores fallos tecnológicos de la historia: la caída global de Amazon Web Services (AWS), inutilizando así miles de sistemas online que dependen de este servidor para operar.

El colapso se debió a un fallo en el subsistema interno que monitorea la funcionalidad de los balanceadores de carga de red dentro de la red interna EC2, que es el servicio de cómputo de Amazon. En términos simples, como no se pudo constatar que el sistema fuera funcional, se detuvo el procesamiento de solicitudes, generando un efecto dominó que provocó la caída de los servicios.

Otro de los culpables de este fallo fue muy evitable y es la centralización del servidor global, pues todas las solicitudes de sitios y programas que utilizan de AWS para funcionar, deben pasar por el servidor matriz, ubicado en Virginia, Estados Unidos.

Hay que mencionar que este mismo servidor realiza las verificaciones de identidad y accesos, por lo que todo servicio que requiriera de accesos o verificar identidad, presentó fallos sin importar en qué parte del mundo se ubique la solicitud.

Apagón provocó pérdidas millonarias

Aunque no se tiene un número claro sobre el costo de este fallo, expertos afirman que durante el tiempo que no funcionó AWS, se perdieron más de $75 millones de dólares por hora, es decir, varios cientos de miles de millones de dólares por las varias horas que hubo falas en el servicio.