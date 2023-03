¿Estás preparado? Extraterrestres 'invadirán' hoy la Tierra

Según el viajero del tiempo Eno Alaric que viene del año 2671, este miércoles alienígenas hostiles invadiran el planeta Tierra

Por: Patricia Agüero

Marzo 23, 2023, 19:30

No hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza y justo este jueves 23 de marzo estarían arribando alienígenas al planeta Tierra y no precisamente en son de paz.

Al menos así lo aseguró, Eno Alaric, quien se identifica como un viajero del tiempo que viene del año 2671.

Desde hace un tiempo a través de videos en su cuenta de Tiktok: 'radianttimetraveler', este viajero advierte a la población de eventos catastróficos que sufrirá la Tierra, entre ellos el fin del mundo y la invasión de ¡alienígenas!

Fue el pasado mes de febrero cuando Eno Alaric advirtió a la humanidad que una especia extraterrestre conocida como 'El Campeón' invadiría el planeta Tierra.

Detalló que se trata de 'una especie alienígena muy hostil que viene a recuperar la Tierra, y lo peor... no ganaremos. Sin embargo, la humanidad aún tiene esperanza pues según el viajero, otra especie alienígena, cuyo mundo fue destruido por los hostiles, salvará a algunos de nosotros'.

El viajero del tiempo que en TikTok se hace llamar 'radianttimetraveler', agregó que serán al menos 8,000 personas las elegidas para ser los salvadores de la humanidad, mismos que serán llevados a un planeta habitable.

¿Estás preparado para la invasión alienígena al planeta Tierra?

La noticia que ha sido tendencia este miércoles lejos de preocupar a la humanidad, se dieron tiempo para bromear con memes.





Si hay una invasión propongo que Jaime Maussan y Mafe Walker le den la bienvenida a nuestros hermanos extraterrestres#InvasionExtraterrestre #Aliens pic.twitter.com/LeMxLfgf1c — Iván Estrada (@Estradamyers) March 23, 2023





#invasionextraterrestre 👽🤖🙀 Hoy 23 de marzo dìa de la invasiòn , se estrella en territorio colombiano , platillo volador que traìa mercado para los màs pobres pero inmediatamente despuès del accidente,es saqueado y secuestrada la ''aliens femenina'' que lo tripulaba 👽👽 pic.twitter.com/UwLrUJJENy — josé ignacio navas (@navassoy) March 23, 2023





Buenos días, con gusto les informo que acá ya comenzó 🖖🏼👽#InvasiónExtraterrestrepic.twitter.com/4z7vGqC5X5 — Taquito de Tripa (@TripaTaquito) March 23, 2023