Estará parte de Canadá expuesta a sensación térmica de -50 grados

Más de la mitad de Canadá está bajo condiciones de frío extremo, con una sensación térmica que puede llegar a los -50 grados centígrados y producir la congelación de la piel en pocos minutos, advirtieron este viernes las autoridades canadienses.

El Servicio Meteorológico de Canadá colocó dos de las 10 provincias canadienses, Saskatchewan y Manitoba, bajo alerta naranja con la sensación térmica de entre -45 y -50 grados centígrados.

Mientras, partes de la provincia de Alberta, Ontario, Quebec y Nueva Brunswick, que cubren el oeste y el este del país, están bajo alertas amarillas, con sensaciones térmicas de entre -40 y -45 grados centígrados.

Las temperaturas extremas, que rozan los mínimos históricos para esta época del año, son consecuencia de un vórtice polar que está empujando aire ártico, una de las masas de aire más frías del planeta, hacia el interior de Norteamérica.

A este vórtice polar, particularmente frío, se une un río atmosférico cargado de humedad, un evento inusual que provocará precipitaciones en forma de nieve, también superiores a lo normal.

Los meteorólogos han advertido que el aire polar continuará fluyendo hacia gran parte de Canadá durante varios días, hasta una semana.

En el área metropolitana de Toronto, donde viven más de seis millones de personas, las autoridades señalaron que prevén fuertes nevadas este fin de semana y que las temperaturas de este viernes serán las más frías que la ciudad ha experimentado en años.

Desde primeras horas de la mañana, la sensación térmica en Toronto se situaba en -24 grados, con rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, aunque no se esperaba nieve hasta la noche, cuando la sensación térmica descendería a -31 grados.

A esas temperaturas, la piel se congela en minutos, dijo el ayuntamiento que ha aumentado el personal recorriendo las calles para que las personas sin techo acudan a los refugios.