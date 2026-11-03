'Estamos cayendo': revelan audios del desplome del jet en Florida

Los pilotos reportaron turbulencia y formación de hielo, pero después notificaron que perdían altura a una velocidad creciente y declararon emergencia

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Los últimos minutos del Learjet 60 que se estrelló en Palm Beach, Florida, quedaron registrados en una comunicación entre sus pilotos y los controladores aéreos.

En los audios, la tripulación primero reporta turbulencia y formación de hielo, pero poco después advierte que la aeronave pierde altura rápidamente y declara una emergencia antes de que se pierda todo contacto.

Pilotos reportaron una caída acelerada

En la grabación, correspondiente al jet privado con matrícula N722BD, la tripulación informa inicialmente que enfrenta turbulencia moderada y una ligera acumulación de hielo.

Desde la torre de control les ofrecen asistencia en caso de que necesiten realizar alguna maniobra.

Poco después, los controladores solicitan a los pilotos ganar altitud, indicación que la tripulación comienza a seguir. Sin embargo, minutos más tarde, la situación cambia y los ocupantes informan que la aeronave está perdiendo altura.

“Estamos descendiendo a 10 mil pies por minuto”, se escucha decir a uno de los tripulantes.

Los controladores les piden declarar la emergencia. La respuesta llega en medio de gritos: la velocidad del descenso, advierten, ya alcanza los 20,000 pies por minuto.

En los segundos siguientes, la tripulación reporta que la caída se acelera hasta los 22,000 pies por minuto y exclama: “¡Estamos cayendo, estamos cayendo!”.

Los controladores intentan restablecer la comunicación, pero ya no reciben respuesta desde la aeronave.

Nueve personas murieron en el accidente

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) informó que el domingo 1 de noviembre un avión ejecutivo Learjet 60, con nueve personas a bordo, se estrelló en una zona residencial cercana a Cresthaven, en el condado de Palm Beach, Florida.

El impacto ocurrió alrededor de las 12:50 horas. El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, calificó el hecho como una “horrible tragedia” y confirmó que todas las personas que viajaban en la aeronave fallecieron.

De acuerdo con el reporte de la FAA, el jet había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y tenía como destino el Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) quedó a cargo de las investigaciones para establecer qué provocó la pérdida de altura y determinar las causas del accidente.