Estallan disturbios en Australia por asesinato de niña indígena

La comunidad, sumida en el dolor y la indignación, ha protagonizado enfrentamientos con la policía y exigido el cumplimiento del "payback"

Una ola de violencia y disturbios ha sacudido la región central de Australia tras la detención de un hombre sospechoso de asesinar a una niña indígena de cinco años.

La comunidad, sumida en el dolor y la indignación, ha protagonizado enfrentamientos con la policía y exigido el cumplimiento del "payback" (justicia tradicional aborigen) contra el presunto agresor.

El crimen y la captura

La pequeña, identificada por su familia como Kumanjayi Little Baby conforme a las costumbres locales, desapareció el pasado sábado de un asentamiento aborigen remoto. Tras días de búsqueda intensa, las autoridades localizaron su cuerpo el mediodía del jueves, a unos 5 kilómetros de su hogar.

Casi simultáneamente, la policía detuvo a Jefferson Lewis, de 47 años, en Alice Springs. Sin embargo, la detención no fue sencilla: Lewis fue localizado por miembros de la comunidad en el asentamiento de Charles Creek, quienes lo golpearon hasta dejarlo inconsciente antes de que los agentes pudieran intervenir.

El hospital bajo asedio

La tensión escaló cuando Lewis fue trasladado a un hospital local. Cientos de residentes se congregaron en las inmediaciones al grito de "venganza". Lo que comenzó como una protesta se transformó en un disturbio masivo que incluyó:

Ataques a la autoridad: Manifestantes lanzaron piedras y botellas contra los agentes y ambulancias.

Daños materiales: Incendio de vehículos, saqueos y destrozos en la propiedad pública.

Respuesta policial: La policía utilizó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar a la multitud, resultando varios oficiales heridos.

Ante el riesgo de un linchamiento, las autoridades trasladaron a Lewis a la ciudad de Darwin bajo estrictas medidas de seguridad.

Justicia occidental vs. ley tradicional

El conflicto ha puesto de relieve la fractura entre el sistema legal australiano y las tradiciones indígenas. Harley Myers, residente local, expresó el sentir de muchos: "Es como si el sistema no nos defendiera y no nos dejara obtener nuestra propia venganza tradicional. Estamos unidos porque ella solo tenía cinco años".

Por otro lado, el Comisionado de Policía, Martin Dole, advirtió que Lewis pudo ocultarse gracias al apoyo de personas dentro de la comunidad: "Tengan cuidado, porque también vamos por ustedes", sentenció.

Llamado a la paz

A pesar de la furia colectiva, líderes indígenas y la propia familia de la víctima han pedido detener la violencia. Robin Granites, abuelo de la niña y anciano de la comunidad Yapa, emitió un comunicado contundente: