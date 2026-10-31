Estalla choque de poderes por crisis judicial en Polonia

El despliegue policial en el tribunal de Varsovia y la detención de 3 personas forzaron el regreso de emergencia del mandatario desde África.

Un fuerte operativo de la Policía polaca se desplegó este viernes alrededor de la sede del Tribunal Constitucional en Varsovia, en respuesta a los incidentes registrados durante una concentración ciudadana originada por un choque de autoridades dentro del máximo órgano judicial del país. La gravedad de la situación obligó al presidente de la nación, Karol Nawrocki, a interrumpir una visita oficial a Senegal para regresar de emergencia a Polonia.

La tensión se intensificó luego de que la jueza de mayor antigüedad de la corte, Anna Korwin-Piotrowska —nombrada bajo la actual gestión del primer ministro Donald Tusk—, asumiera la dirección provisional del organismo y suspendiera por un mes al presidente del tribunal, Bogdan Święczkowski, y a su vicepresidente, designados en 2024 y 2025 bajo el mandato del anterior gobierno de Ley y Justicia (PiS).

Sin embargo, la institución sostiene que la cúpula continúa formalmente en sus cargos, evidenciando la disputa entre dos facciones de magistrados que se desconocen mutuamente.

Protestas en las calles, postura del Ejecutivo y origen del conflicto judicial

Ante el incremento de la presencia de manifestantes que acudieron a las inmediaciones del edificio para rechazar la intervención en la alta corte y frenar lo que consideran un intento de toma de la institución, la Comandancia de la Policía de Varsovia confirmó la detención de tres personas por saltar la barda e irrumpir en el recinto.

La corporación aclaró que el operativo se activó a petición del Fiscal General y de una jueza ante el riesgo inminente de agresiones al personal y de alteración del orden público, precisando que los agentes no ingresaron al inmueble ni actuaron en contra de la guardia interna.

Por su parte, el primer ministro Donald Tusk respaldó la actuación de la jueza y argumentó que la suspensión de la cúpula judicial es una medida indispensable para restablecer el Estado de derecho tras años de irregularidades. Tusk sostuvo que "no hay otro camino" y atribuyó la parálisis institucional al bloqueo de la Asamblea General por parte de Święczkowski.

Este enfrentamiento tiene sus raíces en las reformas judiciales impulsadas entre 2015 y 2023 por el PiS y la posterior negativa del tribunal a admitir a nuevos magistrados electos por el Parlamento en marzo de 2026.

Reacción de la Presidencia

"En ese momento, el Presidente debe estar en Polonia. Estoy interrumpiendo mi vuelo a Senegal. Estoy regresando."

Así lo manifestó el presidente Karol Nawrocki a través de su cuenta en la red social X al anunciar la cancelación de su gira por África para retornar de inmediato a Varsovia y hacer frente a la contingencia política que atraviesa el país.