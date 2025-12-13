Estados Unidos y México llegan a un acuerdo por disputa por agua

Como parte del acuerdo, México se comprometió a entregar 250 millones de metros cúbicos de agua a partir de la próxima semana

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que alcanzó un entendimiento con el gobierno mexicano, luego de que éste incumpliera compromisos establecidos en un acuerdo binacional para el reparto de agua, situación que incluso derivó en una advertencia del presidente Donald Trump sobre la posible imposición de aranceles.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que ambas naciones acordaron avanzar en el cumplimiento de las obligaciones vigentes relacionadas con el suministro de agua para agricultores y ganaderos estadounidenses, así como en la reducción del adeudo que México mantiene con Texas, conforme a lo establecido en el Tratado de 1944.

Como parte del acuerdo, México se comprometió a entregar 250 millones de metros cúbicos de agua a partir de la próxima semana, con el objetivo de regularizar el atraso.

La secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, destacó que en el último año México ha aportado un volumen de agua superior al entregado en los cuatro años previos en conjunto.

No obstante, Trump advirtió que, de persistir el incumplimiento por parte de México, su administración podría aplicar aranceles del cinco por ciento a productos mexicanos.

El mandatario acusó recientemente al país de no respetar el tratado que establece el intercambio de agua entre ambas naciones, el cual obliga a Estados Unidos a enviar mil 850 millones de metros cúbicos del río Colorado, mientras que México debe aportar 432 millones de metros cúbicos del río Bravo.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, México mantiene un rezago significativo en sus compromisos, con un déficit acumulado que supera los mil millones de metros cúbicos de agua en los últimos cinco años.