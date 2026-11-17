Funcionarios militares estadounidenses y chinos se reunieron en Washington, dentro del Grupo de Trabajo sobre Comunicación y Prevención de Crisis

Estados Unidos y China negocian un memorando de entendimiento para mejorar la comunicación entre sus fuerzas armadas y evitar que incidentes o errores de cálculo deriven en una crisis militar. Las conversaciones avanzan antes de la cumbre de APEC en Shenzhen, prevista para el 18 y 19 de noviembre, sin que se haya anunciado la firma del documento.

El objetivo es establecer mecanismos que permitan a ambos países responder con mayor rapidez ante situaciones de riesgo. Aunque sus gobiernos han confirmado los contactos, siguen sin hacerse públicos los procedimientos, los responsables de activar los canales o las obligaciones que asumiría cada parte.

Buscan canales para responder ante una crisis

Funcionarios militares estadounidenses y chinos se reunieron los días 2 y 3 de noviembre en Washington, dentro del Grupo de Trabajo sobre Comunicación y Prevención de Crisis.

Según el comunicado estadounidense, las delegaciones coincidieron en la importancia de impulsar medidas prácticas para reducir riesgos. También discutieron canales adicionales para gestionar crisis y comunicarse de forma rápida y efectiva.

a represenLtación estadounidense estuvo encabezada por Cynthia “Xanthi” Carras, responsable de China, Taiwán y Mongolia en el área de política del Pentágono. Por la parte china participó el coronel superior Wang Wei, de la Oficina de Cooperación Militar Internacional del Ejército Popular de Liberación.

El portavoz del Ministerio de Defensa chino, Chen Xi, confirmó el encuentro el 13 de noviembre y explicó que las conversaciones abordaron cómo reforzar el diálogo y evitar malentendidos y errores de cálculo.

“La parte china valora la comunicación estratégica con el ejército estadounidense”, expresó el vocero, quien aseguró que los organismos de defensa mantienen coordinación sobre intercambios a distintos niveles.

El alcance del memorando sigue en negociación

El compromiso de elaborar el documento fue anunciado por la Cancillería china el 26 de septiembre, después de la visita de Estado de Xi Jinping a Washington. Entonces, Pekín señaló que ambos ejércitos procurarían concluirlo lo antes posible.

La negociación llega a la cita de APEC con un objetivo pendiente: convertir los contactos entre ambos aparatos militares en procedimientos que permitan gestionar una emergencia antes de que escale.