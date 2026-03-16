Estados Unidos y China concluyen primer dia de diálogo comercial

Representantes de ambas potencias abordaron diversos temas que han generado fricciones en los últimos años, entre ellos aranceles comerciales

Estados Unidos y China finalizaron este domingo la primera jornada de una nueva ronda de conversaciones económicas y comerciales celebradas en París, Francia. Las delegaciones retomarán el diálogo este lunes en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y comerciales.

El portavoz del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Elliott Hulse, informó que las discusiones concluyeron durante la tarde y que ambas partes acordaron continuar las negociaciones al día siguiente.

Temas clave en la agenda bilateral

Durante el encuentro, representantes de ambas potencias abordaron diversos temas que han generado fricciones en los últimos años, entre ellos aranceles comerciales, restricciones tecnológicas y el comercio de minerales estratégicos, especialmente las llamadas tierras raras, fundamentales para industrias tecnológicas y militares.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, junto con el representante comercial Jamieson Greer, mientras que la parte china fue liderada por el viceprimer ministro He Lifeng.

Estas consultas forman parte del mecanismo bilateral de diálogo económico y comercial establecido en mayo de 2025 en Ginebra, el cual ha tenido reuniones posteriores en ciudades como Londres, Estocolmo, Madrid y Kuala Lumpur, siendo esta la sexta ronda de negociaciones.

Contexto internacional presiona las negociaciones

Las conversaciones se desarrollan en un escenario global complejo, con la guerra en Irán influyendo en el panorama económico y energético internacional.

Para Estados Unidos, la situación incrementa la necesidad de asegurar el suministro de minerales estratégicos, esenciales para la industria tecnológica y militar. En el caso de China, posibles afectaciones en rutas energéticas como el estrecho de Ormuz podrían impactar el abastecimiento de petróleo y gas provenientes del golfo Pérsico.

Además, las negociaciones se dan en medio de recientes tensiones comerciales y después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos limitara parte del marco legal utilizado por Washington para imponer aranceles a productos chinos.

Diálogo busca preparar visita de Trump a Pekín

Otro de los objetivos del encuentro en París es allanar el camino para la próxima visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, prevista entre el 31 de marzo y el 2 de abril, donde se reunirá con su homólogo Xi Jinping.

Analistas consideran que, aunque las conversaciones son relevantes para mantener abiertos los canales de diálogo, no se esperan avances comerciales significativos en el corto plazo.

Durante la última visita de Estado de Trump a China en 2017, ambos países anunciaron acuerdos y compromisos de inversión que alcanzaron aproximadamente 250 mil millones de dólares.