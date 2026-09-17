Estados Unidos retira a Venezuela de lista negra antidrogas

La administración del presidente Donald Trump atribuyó la modificación a la colaboración establecida con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez

Estados Unidos retiró a Venezuela de la categoría de países que incumplen de manera demostrable sus obligaciones internacionales contra el narcotráfico, una clasificación en la que permaneció desde 2005.

La decisión representa un cambio significativo en la evaluación de Washington sobre la cooperación venezolana, aunque no significa que el país haya quedado completamente fuera de los registros estadounidenses relacionados con el tránsito y la producción de drogas.

Estados Unidos reconoce avances en Venezuela

La administración del presidente Donald Trump atribuyó la modificación a la colaboración establecida con el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, después de la captura y salida del poder de Nicolás Maduro en enero de 2026.

Entre los avances considerados se encuentran las acciones contra organizaciones criminales y la operación en la que habría muerto Héctor “Niño Guerrero” Guerrero, identificado como líder del Tren de Aragua.

Washington señaló que espera resultados verificables y sostenidos en el desmantelamiento de grupos vinculados con el tráfico de drogas, así como una reducción de las operaciones de narcotráfico desarrolladas desde territorio venezolano.

Venezuela permanece bajo vigilancia antidrogas

A pesar de abandonar la categoría más severa, Venezuela continúa incluida entre los principales países de tránsito o producción ilícita de drogas. Esta clasificación también contempla factores geográficos, comerciales y económicos que facilitan el movimiento de narcóticos y sustancias precursoras.

Por ese motivo, la medida no representa una absolución completa ni elimina automáticamente sanciones económicas, investigaciones o acusaciones contra funcionarios venezolanos, debido a que esos procedimientos se encuentran sujetos a mecanismos legales diferentes.

La lista general correspondiente al año fiscal 2027 también incluye a México, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, China, India, Guatemala, Honduras y Panamá, entre otros países.

Primera modificación en más de dos décadas

Venezuela había sido señalada por incumplimiento durante aproximadamente 21 años. En la nueva evaluación, solamente Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia fueron considerados países que no cumplieron de manera demostrable sus compromisos internacionales contra las drogas.

La salida de Venezuela refleja un acercamiento político con Estados Unidos y un reconocimiento condicionado a la cooperación reciente. Sin embargo, el gobierno estadounidense mantendrá la evaluación sobre las acciones venezolanas antes de considerar cambios adicionales en su política antidrogas o en las sanciones vigentes.