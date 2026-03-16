Estados Unidos ofrece recompensa por líderes iraníes

Las autoridades estadounidenses sostienen que esta organización dirige y coordina diversas actividades militares y de seguridad

El Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares a quienes proporcionen información que permita ubicar a líderes clave del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), en medio del conflicto que involucra a Estados Unidos e Israel en Oriente Medio, que ya suma más de dos semanas de enfrentamientos.

Recompensa por información sobre líderes del CGRI

La medida fue difundida por el Departamento de Estado a través de su programa Recompensas por la Justicia, el cual busca obtener datos sobre altos mandos de la organización militar iraní.

De acuerdo con la información publicada, la recompensa será otorgada a quien aporte información que permita identificar o localizar a dirigentes del CGRI y de sus distintas unidades, a quienes Washington acusa de planear y ejecutar operaciones consideradas terroristas en distintas regiones del mundo.

Las autoridades estadounidenses sostienen que esta organización dirige y coordina diversas actividades militares y de seguridad vinculadas con la política exterior de Irán.

Designación del CGRI como organización terrorista

El gobierno estadounidense recordó que el 15 de abril de 2019 el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fue designado como Organización Terrorista Extranjera conforme a la legislación migratoria de Estados Unidos.

Washington afirma que esta organización ha estado involucrada en ataques contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses desde su fundación en 1979, además de desempeñar un papel central en las estrategias militares y diplomáticas del gobierno iraní.

Figuras iraníes incluidas en la lista

Entre las personas mencionadas en el listado se encuentra Mojtaba Jameneí, quien fue señalado como nuevo líder supremo iraní tras la muerte de su padre, Alí Jameneí, ocurrida en Teherán durante el inicio de los recientes ataques en la región.

La situación del nuevo dirigente ha generado especulaciones sobre su estado de salud. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, señaló recientemente que el líder podría haber resultado herido durante los ataques.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, rechazó esas versiones y aseguró que el líder supremo continúa desempeñando sus funciones con normalidad conforme a la Constitución del país.

Otros dirigentes señalados

La lista de personas sobre las que Estados Unidos busca información también incluye a Ali Larijani, jefe de seguridad nacional de Irán, así como a Ali Asghar Hejazi, quien anteriormente fungió como jefe de gabinete del ayatolá Alí Jameneí.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de Washington por presionar a la estructura de seguridad iraní en medio del conflicto que se desarrolla actualmente en la región.