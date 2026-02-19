Estados Unidos ofrece recompensa por líder de banda haitiana

EUA anunció una recompensa de un millón de dólares por información que lleve a la captura de Johnson André, alias “Izo”, líder de la banda 5 Segond en Haití

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles una recompensa de un millón de dólares por información que conduzca a la captura del haitiano Johnson André, alias “Izo”, señalado como líder de la banda 5 Segond.

El anuncio fue realizado a través de un comunicado de la Embajada estadounidense en Haití, que invitó a cualquier persona con datos sobre el paradero del fugitivo a comunicarse con el programa Rewards for Justice, del Departamento de Estado. La dependencia indicó que también se contempla la posible reubicación de informantes

Johnson André es buscado por la Policía Nacional de Haití por delitos como asesinato, secuestro con fines de rescate, posesión ilegal de armas, desvío de mercancías y asociación ilícita.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, la banda 5 Segond fue responsable del secuestro de un ciudadano estadounidense el 18 de marzo de 2023 en Puerto Príncipe, quien fue liberado días después tras el pago de un rescate, la entrega de su vehículo y armas de fuego pertenecientes a su familia.

Además, André y su organización son señalados como responsables de más de mil casos documentados de violencia sexual en 2022. El presunto líder criminal residiría en la zona de Village de Dieu, en la capital haitiana.

Sanciones y cargos en EUA

El 8 de diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a André por su papel en graves violaciones a los derechos humanos, en el marco de la Orden Ejecutiva 13818.

Posteriormente, en diciembre de 2024, fiscales estadounidenses presentaron una denuncia penal en su contra por secuestro y conspiración.

“Izo” se suma así a otros líderes de bandas haitianas por quienes Washington ha ofrecido recompensas, entre ellos Jimmy Cherizier, conocido como “Barbecue”.

Haití enfrenta una profunda crisis política y social marcada por el control territorial de bandas armadas. Según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), casi 6 mil personas murieron y otras 2 mil 708 resultaron heridas en 2025 como consecuencia de la violencia y los operativos de seguridad.