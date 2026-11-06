Estados Unidos ofrece millonaria suma por líderes criminales

El Departamento de Justicia dispuso hasta 50 millones de dólares para ubicar a tres presuntos cabecillas del grupo Tren de Aragua.

Estados Unidos ofreció este jueves recompensas de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de tres presuntos líderes de la banda criminal transnacional Tren de Aragua, catalogada por la Administración de Donald Trump como grupo terrorista extranjero.

El Departamento de Justicia los identificó como Yohan José Romero, alias "Yohan Petrica"; Giovanni Vicente Mosquera Serrano, conocido como "El Viejo", y Juan Gabriel Rivas Núñez, alias "Juancho".

Desglose de recompensas y acusaciones judiciales

Las recompensas individuales ascienden a 20 millones de dólares por Romero, 15 millones por Mosquera Serrano y otros 15 millones por Rivas Núñez.

Los tres fueron acusados en 2025 en el Distrito Sur de Texas por conspiración para proporcionar apoyo material al Tren de Aragua.

En julio de 2026 se presentó una tercera acusación formal, de nueve cargos, que se hizo pública esta semana. Mosquera Serrano también enfrenta cargos por conspiración para fabricar y distribuir cocaína, así como por distribución internacional de esa droga.

Investigación internacional y lista de los más buscados

El Departamento de Justicia indicó que la investigación, desarrollada conjuntamente por el FBI y la Administración para el Control de Drogas (DEA), cuenta con la colaboración de autoridades colombianas y estadounidenses.

Mosquera Serrano figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, mientras que Romero y Rivas Núñez también permanecen prófugos.

Washington ofrece las recompensas a través del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Estado.

Origen y expansión del grupo criminal

Según las autoridades estadounidenses, el Tren de Aragua surgió como una banda carcelaria en Venezuela a mediados de la década de 2000 y posteriormente extendió sus actividades por el continente, incluido Estados Unidos, donde se le atribuyen delitos como narcotráfico, trata de personas, secuestros, extorsiones y asesinatos.