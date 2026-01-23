Estados Unidos oficializa su salida de la OMS

Autoridades aseguraron que la recaudación de recursos monetarios no es proporcional al volumen de habitantes por país, como es el caso de China

Estados Unidos oficializó este jueves su salida de la Organización Mundial de la Salud, como parte de la validación a la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2025.

De acuerdo con la agencia EFE, el argumento del Gobierno Trump sigue pasando por el hecho de que países con poblaciones mayores como China, no pagan el volumen de las cuotas.

Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Unión Americana subrayó que la organización nunca ha tenido un director general estadounidense, a pesar de que su país ha llegado a pagar hasta el 25% del presupuesto.

"Existen numerosos ejemplos, tanto recientes como históricos, de las deficiencias de la OMS, pero el punto principal es que les pagábamos, confiábamos en ellos y nos fallaron, y no asumieron ninguna responsabilidad por su fracaso", añadió el funcionario.

Aseguró que seguirán con la colaboración entre países y Ministerios de Salud ante las posibles nuevas pandemias.

"Continuaremos trabajando con los países y los Ministerios de Salud, como lo hemos hecho durante décadas, y seguiremos desarrollando esas relaciones y utilizándolas de una manera que sea mutuamente beneficiosa y que respete la soberanía tanto de nuestro país como la de otros países", afirmó el funcionario.

El primer día de su segunda administración, el mandatario republicano firmó una orden ejecutiva con base en la cual emitió un aviso formal para retirarse de la agencia de las Naciones Unidas especializada en salud.

Esto sucedió luego de criticar el rol de la OMS frente a la pandemia de la Covid-19, por lo que volvió a insistir en el punto con dicha ratificación.