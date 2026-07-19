Estados Unidos niega versión iraní sobre explosión de petroleros

Washington rechazó la versión de Irán sobre la explosión de dos petroleros en el estrecho de Ormuz y la calificó como falsa

El Gobierno de Estados Unidos rechazó la versión difundida por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) sobre la explosión de dos petroleros en el estrecho de Ormuz y aseguró que las afirmaciones de Teherán carecen de sustento.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el Comando Central estadounidense afirmó que el comunicado del CGRI forma parte de una serie de declaraciones falsas emitidas por la organización iraní durante el séptimo día de enfrentamientos entre ambos países.

🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) claims that two oil tankers have exploded in the Strait of Hormuz after hitting mines in the international waterway.



✅ FACT: Like most IRGC claims, this is false. pic.twitter.com/hgdwnc7Kos — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

La escalada ocurre después de que el presidente Donald Trump diera por concluida la tregua que había sido pactada entre Washington y Teherán.

La versión de Irán

El CGRI aseguró, mediante un comunicado difundido por la agencia estatal Tasnim, que dos petroleros explotaron tras ingresar en un campo de minas marítimas ubicado al sur del estrecho de Ormuz.

Según la versión iraní, las embarcaciones habrían sido engañadas por agencias de inteligencia estadounidenses, lo que derivó en la detonación de las minas y un incendio de gran magnitud.

Hasta el momento, las autoridades iraníes no han identificado a los buques involucrados ni han informado sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Comando Central de Estados Unidos reimpuso el martes el cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes en el estrecho de Ormuz, dos días después de que Irán advirtiera sobre el cierre de esta estratégica ruta marítima tras los bombardeos estadounidenses.

Como respuesta a los ataques de Washington, Irán ha lanzado misiles y drones contra objetivos estadounidenses ubicados en varios países de Oriente Medio, entre ellos Baréin, Catar, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos.