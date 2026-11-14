Estados Unidos mantiene conteo de votos tras avance demócrata

Estados Unidos sigue contando votos de elecciones intermedias, con mayoría demócrata ya perfilada en el Congreso y gubernaturas.

Estados Unidos sigue este viernes contando votos de las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre, aunque los resultados ya perfilan una amplia mayoría demócrata en ambas cámaras del Congreso y la recuperación del control de la mayoría de las gobernaciones por primera vez desde 2010.

Los comicios, interpretados como un referéndum sobre la gestión del presidente, Donald Trump, se saldaron con una contundente victoria demócrata por el descontento ante el aumento en el coste de la vida y la impopular guerra contra Irán.

El recuento continúa en varias contiendas, entre ellas las de Alaska para el Senado y la gobernación, donde todavía quedan votos por contabilizar y los resultados están pendientes de certificación.

Cámara de Representantes: 255 demócratas y 169 republicanos

De los 435 escaños de la Cámara de Representantes, los demócratas han ganado ya 255, muy por encima de la mayoría de 218, frente a los 169 de los republicanos, mientras quedan 11 todavía por adjudicar.

La oposición ha dado el vuelco a 44 escaños que estaban en manos de los republicanos, mientras que estos solo han arrebatado tres a los demócratas.

Este resultado abre el camino para que el líder demócrata en la Cámara, Hakeem Jeffries, sea elegido en enero, cuando se constituya el nuevo Congreso, como el primer presidente afroamericano de la institución.

Según el rastreo de Cook Political Report, a nivel nacional los demócratas lograron 66.2 millones de votos (56.2 %) frente a los 49.9 millones de los republicanos (42.4 %).

Se trata de la victoria más amplia desde las elecciones de 1974, después de que el escándalo del Watergate derivara en la dimisión del presidente republicano Richard Nixon.

Senado: 55 escaños demócratas y 44 republicanos

En el Senado, donde se renovaba un tercio de sus 100 escaños, el bloque demócrata también ha conquistado la mayoría, con 55 puestos frente a los 44 republicanos, a la espera de que se resuelva la contienda en Alaska, donde la candidata demócrata encabeza el recuento.

El Partido Demócrata ha arrebatado a los republicanos ocho escaños, algunos en bastiones que llevaban décadas o incluso cerca de un siglo sin elegir a un demócrata para el Senado: Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Kansas, Maine, Misisipi, Ohio y Texas.

En este último estado, el senador electo James Talarico ha captado la atención nacional por su discurso progresista de inspiración cristiana.

Los demócratas también han retenido el disputado escaño de Míchigan con la victoria de Abdul El-Sayed, que será el primer musulmán en ocupar un puesto en el Senado.

En Alaska, donde ningún demócrata gana una elección al Senado desde 2008, Mary Peltola aventaja al senador republicano Dan Sullivan en unos 5,800 votos, con cerca del 88 % del voto escrutado.

Gobernadores: 29 demócratas y 20 republicanos

Los resultados sitúan a los demócratas en disposición de gobernar 29 de los 50 estados, frente a 20 de los republicanos, a la espera también de resolverse el resultado de Alaska.

Será la primera vez desde 2010 que el partido controle la mayoría de las gobernaciones del país.

De las 36 que estaban en juego, los demócratas han arrebatado cinco a los republicanos: Georgia, Iowa, Nevada, Ohio y Texas.

Gina Hinojosa será la primera gobernadora latina de Texas, mientras que Keisha Lance Bottoms, ganadora en Georgia, será la primera mujer afroamericana en gobernar un estado de Estados Unidos.

En Alaska, Jonathan Kreiss-Tomkins encabeza el recuento y, de confirmarse su victoria, será el primer demócrata en gobernar el estado desde 2002.