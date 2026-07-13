Estados Unidos intensifica ofensiva militar contra Irán

Estados Unidos lanzó una nueva serie de ataques contra objetivos militares iraníes tras el ataque a un buque en el estrecho de Ormuz

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron este domingo una nueva ofensiva militar contra objetivos en Irán con el propósito de reducir su capacidad para atacar embarcaciones comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que la operación comenzó alrededor de las 17:00 horas del este y fue autorizada por el presidente Donald Trump como respuesta a las acciones atribuidas a fuerzas iraníes en la región.

Respuesta al ataque contra un buque

De acuerdo con el mando militar estadounidense, los bombardeos forman parte de una represalia por el ataque iraní contra un buque con bandera de Chipre que navegaba por el estrecho de Ormuz durante el fin de semana.

Washington sostiene que las operaciones buscan garantizar la seguridad de la navegación comercial en una de las rutas marítimas más importantes para el transporte internacional de petróleo y mercancías.

Según el Centcom, hasta la noche del sábado las fuerzas estadounidenses habían atacado aproximadamente 140 objetivos militares utilizando municiones de precisión lanzadas desde aviones de combate, drones y embarcaciones de guerra.

Entre los blancos se encuentran instalaciones de misiles y drones, infraestructura naval, depósitos de armamento, redes de comunicación y puestos de vigilancia costera pertenecientes a Irán.

Trump asegura que el paso sigue abierto

El presidente Donald Trump afirmó que, pese al anuncio de Irán sobre el cierre del estrecho de Ormuz, la ruta marítima continúa operando para el tránsito comercial.

Durante una entrevista con la cadena NBC, el mandatario aseguró que las fuerzas estadounidenses intensificaron los ataques contra posiciones iraníes y evitó ofrecer detalles sobre posibles negociaciones para un nuevo alto al fuego.

Antes del inicio de la ofensiva estadounidense, Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso" como respuesta a la escalada del conflicto.

Además, la Guardia Revolucionaria advirtió que cualquier intento de abrir una ruta de navegación sin su autorización recibirá una respuesta contundente, según reportes difundidos por la radio estatal iraní.