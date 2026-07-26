Estados Unidos frena ataques a Irán tras 14 días de bombardeo

De acuerdo con la agencia Axios, el mandatario republicano afirmó que ordenó al ejército estadounidense no realizar 'nuevos ataques a Irán'

Tras 14 días de agresiones continuas, Estados Unidos pausó este sábado los ataques dirigidos hacia Irán, mientras el presidente Donald Trump se encuentra en la espera de una resolución a las tensiones que sostiene en Medio Oriente.

De acuerdo con la agencia Axios, el mandatario republicano afirmó que ordenó al ejército estadounidense no realizar "nuevos ataques a Irán".

Dicho medio afirmó que la decisión refleja tanto la voluntad de dar más margen a la diplomacia como el reconocimiento de que sus ataques llegaron al límite de eficacia.

"Estamos hablando con (los iraníes) ahora mismo. Creo que se lo están tomando cada vez más en serio con el paso de los días. Estamos preparados y listos para actuar, pero estamos hablando con ellos", afirmó Trump.

Por su parte, el Comando Central del Ejército de los Estados Unidos publicó una imagen en donde muestra un helicóptero Apache mientras realiza un vuelo rutinario.

"Un helicóptero de ataque AH-64 Apache del Ejército de EE. UU. despega en el Medio Oriente para un vuelo rutinario. El helicóptero Apache está diseñado para apoyar misiones de reconocimiento y seguridad".