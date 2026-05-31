Estados Unidos frena a buque mercante que intentó llegar a Irán

Las complicaciones operativas en el estrecho de Ormuz han provocado pérdidas importantes dentro del esquema de la economía global.

El ejército de Estados Unidos interceptó una nueva embarcación comercial que pretendía evadir el cerco portuario impuesto contra Irán. Un representante gubernamental norteamericano confirmó el suceso a la agencia informativa The Associated Press durante la jornada de este sábado.

El navío implicado es el granelero Lian Star, el cual navega bajo el registro y la bandera de Gambia. El carguero desatendió las advertencias previas emitidas por los cuerpos de seguridad occidentales durante el transcurso de la noche. Ante la negativa, aeronaves estadounidenses neutralizaron los sistemas del barco, dejándolo a la deriva sin realizar un abordaje físico.

Con este operativo, suman seis los barcos retenidos por las fuerzas armadas estadounidenses al intentar burlar el bloqueo naval internacional. De todos los casos registrados hasta el momento, solamente a una de las embarcaciones se le permitió continuar. La medida restrictiva inició el pasado 17 de abril como respuesta directa al cierre del estrecho por parte de Irán.

El conflicto bélico formal comenzó el 28 de febrero con las ofensivas militares ejecutadas por Estados Unidos e Israel. Posteriormente, las partes pactaron un cese al fuego de carácter frágil que se ha mantenido desde el 7 de abril. Actualmente existe una gran expectativa mundial sobre una prórroga de la tregua por un periodo adicional de 60 días.

Dicha extensión busca abrir un espacio de negociación para discutir el estatus actual del programa de desarrollo nuclear iraní. El presidente Donald Trump analizó el panorama con sus asesores el viernes, pero aún no toma una determinación definitiva. Por su parte, la administración de Irán declaró formalmente que este acuerdo de paz todavía no está finalizado.