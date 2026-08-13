Estados Unidos busca frenar el turismo de maternidad

Con esta medida ya se han anulado más de 600 permisos de residencia de extranjeros que estaban identificados como posibles practicantes

Este miércoles, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la creación de un nuevo grupo de trabajo para evitar el turismo de maternidad, revocando más de 600 visas de extranjeros a los que las autoridades han relacionado con esta práctica.

El Departamento de Estado está liderando un esfuerzo para revisar las actividades de los titulares de visas de no inmigrantes de todo el mundo a fin de encontrar casos de mujeres embarazadas que entran a Estados Unidos como turistas y tienen a sus hijos aquí.

El Grupo de Trabajo para la Prevención del Turismo de Nacimiento también enfoca sus esfuerzos en establecer medidas para revocar las visas de quienes participan en esta práctica o la facilitan y desmantelar las redes que se lucran con este abuso, una práctica generalizada que involucra a ciudadanos de países de todas las regiones del mundo.

Con esta medida ya se han anulado más de 600 permisos de residencia de extranjeros.

En un comunicado, el DOS remarcó que el secretario de Estado, Marco Rubio, tiene grandes potestades discrecionales para revocar visas, y la Administración Trump “está comprometida” a utilizar dicha autoridad para proteger la integridad del sistema migratorio de los EUA.

Y ha asegurado que el turismo de nacimiento se ha convertido en una industria lucrativa y se promociona abiertamente como “servicios de parto en Estados Unidos”, dando asesoramiento para la obtención de visas y gestiones hospitalarias.

El DOS dijo que algunos falsifican documentos médicos o les piden a sus clientes que oculten el verdadero propósito de su viaje y no pagar las facturas del hospital, y también utilizan el marketing en línea para prometer a los clientes una “ciudadanía automática” y “un futuro sin fronteras”.

El grupo está conformado por personal de las embajadas y consulados de Estados Unidos en todo el mundo, así como del Departamento de Seguridad Interna de ese país, que aplica las leyes migratorias dentro de su territorio.

Los investigadores afirman haber hallado patrones en los datos que se entregan al ingresar a Estados Unidos con una visa de turismo.