Estados Unidos avisa de una ola de frío en dos tercios del país

Debido a una frígida masa de aire polar continental" que continuará fluyendo al sur a través del centro y el este de EUA detrás de un frente polar asociado

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) avisó este lunes de una ola de frío en los dos tercios del este del país, con récords de temperaturas mínimas en Florida, donde se espera que estén por debajo de los cero grados Celsius (°C), lo que incluso podría congelar a las iguanas.

El informe del organismo reportó que "máximas y mínimas temperaturas de entre -6°C y -1°C debajo del promedio empatarán o romperán muchos récords en el sureste durante la noche".

Esto ocurre por "una frígida masa de aire polar continental" que "continuará fluyendo al sur a través del centro y el este de EUA detrás de un frente polar asociado", lo que también dejará un clima "nevado, muy frío y ventoso" desde la zona de los Grandes Lagos, hasta Nueva Inglaterra y el oeste de los montes Apalaches.

Por ello, hay alertas de congelamiento desde la zona baja del Valle del Misisipi hasta la llanura costera de Virginia con pronósticos de 4 a 8 pulgadas de nieve en los Grandes Lagos y los Apalaches adicionales a las que ya han caído en días anteriores.

Advertencias en Florida

El NWS advirtió en particular de récords de temperaturas mínimas y máximas asociadas con el frío en Florida, donde autoridades han abierto refugios en los condados de Brevard, Flagler, Lake, Orange, y Volusia, además de advertir de la caída de iguanas congeladas desde árboles o techos.

También hay alertas de congelamiento en los condados de Levy, Citrus, y Hernando, indicó la oficina del NWS en Tampa, en el centro del estado en sus redes sociales.

"¡El aire más frío de la temporada llegará hoy y estará hasta la noche del martes! Una advertencia de aire frío está en efecto esta noche para todo el occidente central y suroeste de Florida mientras la sensación térmica estará generalmente entre los 20 y niveles bajo de 30 grados Fahrenheit (-6 y -1 grados centígrados)", publicó.

El atípico frío en Florida ha provocado que meteorólogos locales y ambientalistas avisen del fenómeno de "caída de iguanas" o "iguanas congeladas" en el que estos reptiles de sangre fría caen al suelo desde los árboles o techos en los que se esconden por las bajas temperaturas.

La autoridades advierten que las iguanas "congeladas" están vivas, aunque en estado de inactividad extrema, y lo más seguro es dejarlas en su lugar hasta que la temperatura suba.