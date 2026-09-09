Estados Unidos ataca petroleros iraníes y crece la tensión

Estados Unidos atacó petroleros iraníes cerca del estrecho de Ormuz e Irán amenazó con responder contra barcos de Kuwait y Baréin

Estados Unidos atacó este martes varios petroleros iraníes cerca de la isla de Jarg y del puerto de Jask, en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, en una operación que elevó nuevamente las tensiones con Irán.

Medios estadounidenses e iraníes reportaron los ataques, mientras funcionarios de Estados Unidos confirmaron que las embarcaciones estaban vinculadas con la Guardia Revolucionaria de Irán.

Reportan ataques contra petroleros iraníes

La agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), informó que uno de los petroleros fue atacado en las inmediaciones de Jarg. El incidente no dejó personas heridas.

Por su parte, la radiotelevisión estatal iraní IRIB reportó un segundo ataque contra otra embarcación en el puerto de Jask, ubicado más al sur del estrecho de Ormuz. Tampoco se registraron víctimas.

Funcionarios estadounidenses citados por medios como CNN y Fox confirmaron que el Ejército de Estados Unidos llevó a cabo ataques contra petroleros iraníes relacionados con la Guardia Revolucionaria.

Washington justifica las operaciones

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, los ataques fueron realizados en respuesta a presuntos intentos de agresión previos contra un buque de la Armada de Estados Unidos.

Fox, que citó a altos funcionarios, señaló que los objetivos se encontraban cerca de la isla iraní de Jarg y del puerto de Jask.

Las operaciones formarían parte de una campaña económica destinada a incrementar la presión sobre Teherán.

Tras los ataques, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que embarcaciones petroleras de Kuwait y Baréin podrían convertirse en objetivos como represalia por las acciones estadounidenses.

En un comunicado difundido por Tasnim, el organismo instó a las tripulaciones de petroleros ubicados en los muelles de ambos países a abandonar inmediatamente sus embarcaciones.

La advertencia incluye tanto a los buques que se encuentren anclados como a aquellos que permanezcan en los muelles, bajo el argumento de que estos países serían cómplices de las acciones estadounidenses.