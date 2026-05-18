Estados Unidos analiza amenaza de drones desde Cuba

El gobierno de Estados Unidos analiza la posible amenaza que representan drones militares procedentes de Cuba, tras detectar avances en esta tecnología

El gobierno de Estados Unidos analiza la posible amenaza que representan drones militares procedentes de Cuba, tras detectar avances en esta tecnología y la presunta presencia de asesores iraníes en La Habana.

De acuerdo con información revelada, autoridades estadounidenses han revisado reportes de inteligencia que advierten sobre el desarrollo de capacidades militares en la isla caribeña.

Según los informes, Cuba habría adquirido más de 300 drones militares e incluso estaría considerando su uso potencial contra objetivos como la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, buques militares o la ciudad de Key West, ubicada a unos 145 kilómetros al norte de La Habana.

Esta evaluación, basada en inteligencia clasificada, podría ser utilizada por Washington como argumento en caso de considerar una eventual acción militar.

Reunión inusual entre la CIA y autoridades cubanas

En medio de este contexto, el director de la Agencia Central de Inteligencia, John Ratcliffe, sostuvo la semana pasada una reunión en La Habana con altos funcionarios del gobierno cubano.

El encuentro, poco común por el nivel de representación, incluyó conversaciones con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla.

Durante la reunión se abordaron temas relacionados con cooperación en inteligencia, seguridad regional y la situación económica de Cuba.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró recientemente que su administración logrará que el gobierno cubano se acerque a Washington, en medio de la presión diplomática sobre la isla.

En una entrevista, el mandatario afirmó: “Creo que le vamos a dar un vuelco”, al ser cuestionado sobre la postura de Cuba frente a Estados Unidos y China.