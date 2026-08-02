Estados Unidos alerta por posible escalada en Medio Oriente

La Embajada de Estados Unidos en Israel pidió a sus ciudadanos prepararse para salir de Oriente Medio ante el riesgo de una escalada del conflicto con Irán.

La Embajada de Estados Unidos en Israel emitió este sábado una alerta de seguridad en la que advirtió sobre el riesgo de una escalada inesperada del conflicto en Medio Oriente y recomendó a los ciudadanos estadounidenses extremar precauciones, así como evaluar la posibilidad de abandonar la región si la situación se deteriora.

El aviso fue difundido a través de los canales oficiales de la representación diplomática y responde al incremento de las tensiones entre Washington y Teherán, que en las últimas semanas han protagonizado una serie de acciones militares y amenazas mutuas.

En su mensaje, la embajada señaló que el entorno de seguridad en Medio Oriente continúa siendo complejo y puede cambiar de manera repentina, por lo que pidió a los estadounidenses mantenerse atentos a cualquier actualización oficial.

Asimismo, recomendó contar con planes de evacuación en caso de un agravamiento del conflicto, debido a la posibilidad de cancelaciones de vuelos comerciales y cierres temporales del espacio aéreo en distintos países de la región.

Para quienes aún no han viajado, la representación diplomática sugirió reconsiderar cualquier desplazamiento hacia Medio Oriente o incluso rutas que impliquen transitar por esa zona, debido al elevado nivel de incertidumbre.

Temen ataques contra intereses estadounidenses

Las autoridades estadounidenses también advirtieron que Irán y grupos aliados podrían dirigir ataques contra ciudadanos, empresas o intereses de Estados Unidos establecidos en distintos países de la región.

La advertencia llega en un contexto de creciente confrontación entre ambos gobiernos, marcado por ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense sobre puertos y embarcaciones iraníes, así como el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

Un día antes de la alerta, el gobierno iraní acusó a Estados Unidos de impulsar una escalada del conflicto y lanzó una advertencia a los países musulmanes de Medio Oriente para que reconsideren su cooperación militar con Washington.

Teherán aseguró que las naciones que mantengan ese respaldo podrían verse involucradas directamente en la guerra si continúan colaborando con las fuerzas estadounidenses.

Durante las últimas semanas, Irán ha reivindicado ataques contra instalaciones y objetivos estadounidenses en países como Kuwait, Baréin y Jordania, como respuesta a las operaciones militares realizadas por Estados Unidos contra territorio iraní.

Este sábado, el Ejército de Kuwait informó que interceptó varios drones que atribuyó a un ataque iraní, aunque hasta el momento las autoridades de Teherán no han confirmado oficialmente la autoría de esa ofensiva.