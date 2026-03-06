Estados Unidos afirma que ataques de Irán caen en un 90%

El mando militar explicó que la reducción de los ataques se debe a las operaciones realizadas por fuerzas estadounidenses y de Israel en los últimos días

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) informó que los ataques con misiles balísticos y drones atribuidos a Irán registraron una caída significativa durante las últimas 24 horas, de acuerdo con datos presentados este jueves en una conferencia de prensa realizada en Miami.

Disminuyen ataques con misiles y drones

Según el reporte oficial, los ataques con misiles balísticos se redujeron cerca de un 90%, mientras que las ofensivas realizadas con drones disminuyeron aproximadamente 83% en comparación con los primeros momentos del conflicto.

La información fue dada a conocer por el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos, durante una conferencia conjunta con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El mando militar explicó que la reducción de los ataques se debe a las operaciones realizadas por fuerzas estadounidenses y de Israel en los últimos días.

“Las defensas aéreas de Irán han sido destruidas de manera implacable en los últimos días”, señaló Cooper, quien agregó que continúan identificando y atacando nuevos objetivos militares.

Más de 200 objetivos atacados en 72 horas

De acuerdo con el Comando Central, Estados Unidos ha atacado más de 200 objetivos en distintas ciudades de Irán durante las últimas 72 horas, como parte de las operaciones militares en la región.

En total, las cifras actualizadas del Centcom indican que cerca de 2,000 objetivos han sido atacados desde el inicio de la ofensiva, en una campaña que involucra instalaciones estratégicas y recursos militares.

Uso de drones LUCAS en las operaciones

El almirante Cooper también destacó el papel de los drones de ataque LUCAS, un sistema desarrollado por Estados Unidos a partir del análisis e ingeniería de drones de origen iraní.

De acuerdo con el jefe militar, el uso de estos dispositivos ha permitido incrementar la eficiencia de las operaciones defensivas y ofensivas.

“Estamos derribando drones de 100,000 dólares con armas de 10,000 dólares”, señaló Cooper durante la conferencia.

Asimismo, confirmó que en las últimas horas fuerzas estadounidenses atacaron un buque que funcionaba como portaviones de drones dentro de territorio iraní.

Trump asegura que Irán tardará años en recuperarse

En medio de la escalada militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el impacto de los ataques dejará a Irán debilitado durante un largo periodo.

El mandatario aseguró que el país asiático podría tardar al menos diez años en reconstruir su capacidad militar, tras los daños ocasionados por las operaciones recientes.

El Comando Central mantiene bajo su responsabilidad las operaciones militares de Estados Unidos en regiones como Oriente Medio, el Cuerno de África y Asia Central, desde donde coordina las acciones estratégicas en el actual conflicto.