Esta navidad la luz de Jesucristo ilumina Nueva York

Los visitantes de Times Square recibieron una sorpresa el 27 de noviembre, cuando los famosos espectaculares se convirtieron en un tributo gigantesco a la verdadera razón de la Navidad: Jesucristo.

'Las luces de Times Square compartieron la luz de Jesucristo esta Navidad', dicen las palabras impresas en el vídeo.

Los enormes carteles de Times Square se oscurecieron el pasado lunes 27 de noviembre y luego se iluminaron de nuevo con una resplandeciente exhibición de un cielo nocturno lleno de estrellas plateadas, dominado por una sola estrella que brilla más que todas las demás.

Un movimiento anual que tiene como objetivo de reunir a las personas de todo el mundo e invitarlas a compartir la luz de Jesucristo durante la temporada Navideña.

Se observa el desarrolló de la escena navideña a través de los enormes carteles digitales y cómo Times Square se quedó en silencio cuando los peatones se detuvieron para ver la exhibición que tuvo como duración 30 minutos.

Después de que los mensajes anteriores en las pantallas de todo Times Square desaparecieran momentáneamente en la oscuridad, las pantallas de repente se iluminaron nuevamente con las palabras “¡Noche de paz! ¡Noche sagrada!"en múltiples idiomas.

En las pantallas se reproducía en enormes pantallas horizontales colocadas en lo alto de las tiendas y restaurantes de Times Square, así como en pantallas verticales delgadas, pero muy altas, sobre miles de peatones y las corrientes de taxis de Nueva York en el tráfico.

Escenas de estrellas doradas se apoderaron entonces de los carteles de vídeo, en contraste con la noche azul y plateada de estrellas:

Los muros de Jerusalén, José caminando junto a María montado en un burro, María sosteniendo al niño Jesús, pastores en el campo viendo una nueva estrella, angeles vestidos de blanco brillante apareciéndose a los pastores, los Reyes Magos viajando en camellos, el Niño Jesús en pañales con las palabras: “Ha nacido Cristo, el Salvador”, el belén con María y José arrodillados junto al niño Jesús y finalmente, las pantallas son invadidas por frases cortas escritas con palabras plateadas:

"Soy la luz del mundo. — Jesucristo, Juan 8:12.”

Entonces la palabra luz cambia a diferentes idiomas:

Español: “Yo soy la Luz del mundo”.

Francés: “ the Lumière of the world.”

Tagalo: "Liwanag of the world.”

Los transeuntes de Times Square en las calles vieron las palabras: “Esta Navidad, comparte Su luz dejando que tu luz brille”.

