España y Francia desmantelan célula europea del CJNG

La intervención dejó un saldo de 13 personas detenidas y el decomiso de 2.5 toneladas de metanfetamina, así como el hallazgo de una sofisticada infraestructura

En lo que representa uno de los mayores golpes a las redes de narcotráfico internacional en suelo europeo, una operación conjunta entre las Policías de España y Francia logró la desarticulación de una célula vinculada al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La intervención dejó un saldo de 13 personas detenidas y el decomiso de 2.5 toneladas de metanfetamina, así como el hallazgo de una sofisticada infraestructura de procesamiento químico.

De acuerdo con fuentes oficiales, el operativo desplegado el pasado 10 de julio permitió desmantelar uno de los laboratorios clandestinos de metanfetamina más grandes localizados en Europa hasta la fecha.

El enclave se ubicaba en una finca rural de la localidad catalana de Almenar, estratégica por su cercanía con la frontera francesa y su excelente red de comunicaciones vehiculares.

Droga oculta en esencia de vainilla

La investigación inició a principios de junio, cuando las autoridades de Francia alertaron sobre un contenedor marítimo procedente de México con destino final a España, bajo la sospecha de transportar sustancias ilícitas. Las fuerzas de seguridad mantuvieron un dispositivo de vigilancia continua sobre la carga hasta su arribo al destino final.

🚩Desarticulada una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de metanfetamina diluida en líquido de vainilla



👮Introdujeron casi 2,5 toneladas de metanfetamina disuelta en 12 toneladas de este producto procedente de #México



7⃣ entradas y registros: Barcelona… pic.twitter.com/04rHpn1Ycb — Policía Nacional (@policia) August 5, 2026 El modus operandi del grupo criminal consistía en camuflar la metanfetamina en mercancía de apariencia legal. Para ello, introdujeron a territorio español aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla —empleado comercialmente en la industria alimentaria y cosmética— envasado en botellas de plástico. Una vez instalada en el laboratorio de Almenar, la célula ejecutaba complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización. Los peritos e investigadores calculan que la instalación tenía capacidad para extraer hasta 800 kilogramos de metanfetamina pura en un lapso de tan solo dos a tres días. Operativa itinerante y detenciones El operativo policial se activó de manera decisiva al confirmar que los sospechosos habían comenzado con el proceso químico de recuperación de la droga, desmantelando de golpe la infraestructura logística y capturando a los implicados. Entre los 13 arrestados se encuentran siete ciudadanos mexicanos, cinco de ellos originarios de la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco —centro de operaciones base del CJNG— y dos procedentes de Sinaloa. El resto de la banda integrada la completan personas de nacionalidad española y colombiana. La Policía precisó que se trataba de una célula de carácter itinerante sin intención aparente de asentarse de forma permanente en España, aunque las investigaciones continúan abiertas para determinar el tiempo exacto que llevaban operando en la región de Cataluña antes de su captura.