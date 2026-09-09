España incauta 1,283 kilos de cocaína ocultos entre cocos

Agentes incautaron cocaína oculta en un cargamento de cocos, además de dinero en efectivo y diversos dispositivos electrónicos.

La Guardia Civil se incautó de 1,283 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos que viajaba en el fondo del remolque de un camión, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, en la que se detuvo a dos personas.

El cargamento, que se encontraba en la parte baja de una tarima de madera, fue interceptado justo cuando se iba a entregar la mercancía por parte de una empresa localizada en Dos Hermanas (sur de España) que llevaba siendo investigada desde finales de 2025 por las autoridades porque sospechaban que estaba siendo utilizada para introducir drogas en España.

En este caso, se identificó un contenedor marítimo que resultaba sospechoso, pero cuyo origen las autoridades no especificaron, y se organizó un operativo para interceptarlo justo cuando el transportista iba a hacer la entrega de mercancía en una nave.

Los agentes interceptaron la mercancía y la cocaína, que viajaba escondida en un cargamento de cocos al fondo del remolque, e incautaron tanto dinero en efectivo como diversos dispositivos electrónicos.

Según informó la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, con esta actuación se ha logrado evitar la distribución de un gran alijo de droga y asestar un importante golpe a las redes de narcotráfico, aunque la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.