España cierra su espacio aéreo a EUA por guerra en Irán

La negativa a facilitar el uso de instalaciones , reguladas mediante un acuerdo bilateral, ha elevado la tensión diplomática entre ambos países

El Gobierno de España decidió cerrar su espacio aéreo a aeronaves estadounidenses vinculadas a la operación militar en Irán, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, que ya supera un mes de duración.

Además, las autoridades españolas han negado el uso de las bases aéreas de Rota y Morón a aviones de Estados Unidos, así como el permiso para que aeronaves desplegadas en otros países europeos atraviesen territorio aéreo español, según información confirmada por fuentes del Ministerio de Defensa.

Medida aplica solo a operaciones militares

De acuerdo con el gestor de navegación aérea Enaire, esta restricción no impacta a vuelos comerciales, limitándose exclusivamente a operaciones de carácter militar.

La negativa a facilitar el uso de instalaciones compartidas con Estados Unidos, reguladas mediante un acuerdo bilateral, ha elevado la tensión diplomática entre ambos países.

Tensiones con Estados Unidos

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado en diversas ocasiones la postura del Gobierno español, lo que ha contribuido a un clima de fricción entre las dos administraciones.

Pese a ello, el Ejecutivo español ha reiterado su rechazo a la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán, al considerar que dicha acción contraviene el derecho internacional, incluso frente a las advertencias de posibles sanciones comerciales por parte de Washington.

Postura del Gobierno español

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, señaló que el cierre del espacio aéreo responde a la decisión de España de no involucrarse ni respaldar una guerra que calificó como iniciada de forma unilateral y fuera del marco legal internacional.

Asimismo, destacó que las empresas españolas continúan operando en condiciones similares a las de otras compañías europeas dentro del mercado estadounidense, y subrayó que el objetivo del Gobierno es fortalecer las relaciones bilaterales.

Nuevas oficinas en Estados Unidos

En ese contexto, el funcionario anunció la apertura de dos oficinas económicas en las ciudades de Boston y Houston, con el propósito de facilitar la expansión de empresas españolas en Estados Unidos de manera eficiente y exitosa.