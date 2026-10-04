España ayudará a México a buscar e identificar a desaparecidos

El anuncio ocurre en medio de la crisis de desapariciones en México, con 132,534 personas aún desaparecidas o no localizadas, según cifras oficiales de marzo.

España reforzará su cooperación con México para fortalecer las capacidades de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, en un país que acumula más de 130,000 casos registrados, informó este jueves el Gobierno español.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Eva Granados, abordó la colaboración con el Gobierno mexicano durante una visita a Ciudad de México, donde mantuvo una reunión de trabajo con la directora ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid), Alejandra del Moral.

Según informó la Secretaría de Estado, la cooperación estará dirigida a fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para la localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, aunque no detalló los recursos, mecanismos o plazos previstos para esta colaboración.

El anuncio se produce en medio de la crisis de desapariciones que enfrenta México, cuyo Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabilizaba en marzo pasado 132,534 personas que continuaban bajo alguna de estas dos categorías, según cifras presentadas entonces por el Gobierno mexicano.

La colaboración en materia de desapariciones forma parte de una nueva etapa de cooperación bilateral que ambos Gobiernos buscan impulsar mediante la reactivación del Fondo Mixto España-México.