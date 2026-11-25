La combinación de ambos movimientos llevó a España a 49,618,622 habitantes al inicio del año, con un incremento de 490,325 respecto a enero de 2025

Uno de cada cinco habitantes de España nació en otro país, un cambio demográfico que sostiene el crecimiento de su población mientras disminuye el número de residentes nacidos en territorio español.

El censo difundido este martes 24 de noviembre por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirmó que el país comenzó 2026 con más de diez millones de personas nacidas en el extranjero.

El recuento situó a este grupo en 10,084,277 habitantes a 1 de enero, equivalentes al 20.3 % de la población. Durante 2025 aumentó en 620,067 personas, mientras que los residentes nacidos en España disminuyeron en 129,742.

La combinación de ambos movimientos llevó a España a 49,618,622 habitantes al inicio del año, con un incremento de 490,325 respecto a enero de 2025.

La población nacida en el extranjero supera los 10.4 millones

Una medición posterior del propio INE muestra que la tendencia continuó durante 2026. La Estadística Continua de Población, publicada el 12 de noviembre con datos provisionales al 1 de octubre, contabilizó 10,433,091 residentes nacidos fuera de España, alrededor del 20.9 % del total.

En esa fecha, el país alcanzó un máximo histórico de 49,935,642 habitantes, después de sumar 130,223 durante el tercer trimestre. El aumento de personas nacidas en el extranjero representó el 98.8 % de ese crecimiento trimestral.

Ambos informes corresponden a momentos distintos: el censo difundido este martes describe la población al comenzar el año, mientras que la estadística continua ofrece una estimación más reciente, sujeta a revisión.

Nacer en otro país no equivale a tener nacionalidad extranjera

El desglose de octubre refleja que 3,437,792 residentes nacidos en el extranjero tenían nacionalidad española. Otros 6,995,299 conservaban una nacionalidad extranjera.

Por separado, el número total de habitantes con nacionalidad extranjera ascendía a 7,518,237, una cifra que también incluye a personas nacidas en España. La diferencia responde a que el lugar de nacimiento y la nacionalidad son indicadores distintos y no permiten establecer, por sí solos, la situación migratoria de cada residente.

El récord tampoco significa que más de diez millones de personas hayan llegado recientemente: se trata de población residente acumulada a lo largo del tiempo.

Colombia y Venezuela destacan entre los mayores aumentos

El censo de enero identifica a Marruecos como la nacionalidad extranjera más numerosa, con 1,003,312 residentes, seguida de Colombia, con 746,700, y Rumanía, con 602,827.

Durante 2025, Colombia registró el mayor incremento absoluto entre las principales nacionalidades, con 70,166 personas más. Le siguieron Venezuela, con 46,885, y Marruecos, con 34,313.

En términos porcentuales, los mayores aumentos entre las nacionalidades analizadas correspondieron a Perú, con 12.8 %; Venezuela, con 12.4 %, y Senegal, con 11.2 %. Estas variaciones describen cambios en la población residente por nacionalidad, no el número de entradas al país durante ese periodo.