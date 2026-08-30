Escuelas del sur de Florida pierden 38 mil alumnos

Miami-Dade, Broward y Palm Beach registran una fuerte caída de alumnos migrantes y comienzan a cerrar escuelas ante la menor matrícula.

Los distritos escolares de Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en el sur de Florida, enfrentan una marcada reducción en su matrícula, con cerca de 38 mil estudiantes menos al comenzar el nuevo ciclo escolar.

La disminución está relacionada, en buena medida, con una menor llegada de estudiantes procedentes del extranjero, en una región que concentra importantes comunidades de migrantes latinoamericanos, venezolanos y haitianos.

Ante la reducción de alumnos, los distritos ya comenzaron a tomar medidas. Miami-Dade cerró o fusionó nueve escuelas este año y analiza qué ocurrirá con otras 27. En Broward se planteó el cierre de diez planteles, mientras Palm Beach congeló contrataciones y eliminó 76 puestos vinculados con bibliotecas escolares.

Miami-Dade pierde miles de estudiantes

El distrito de Miami-Dade, considerado el tercer sistema escolar más grande de Estados Unidos, registró una pérdida de 14 mil 365 alumnos durante el ciclo anterior, al pasar de 335 mil 474 a 321 mil 109 estudiantes.

La reducción continuó durante agosto, cuando el distrito inició el curso con otros 18 mil 910 alumnos menos. En el mismo periodo también disminuyó su plantilla en 515 maestros.

El superintendente José Dotres señaló que durante el último ciclo Miami-Dade recibió alrededor de 3 mil estudiantes provenientes del extranjero, una cifra considerablemente menor a los entre 14 mil y 22 mil que llegaban anualmente en años anteriores.

La presencia del español continúa siendo predominante entre los alumnos: 172 mil 186 estudiantes lo hablan en casa, mientras que otros 8 mil 513 utilizan criollo haitiano.

Broward acumula miles de lugares vacíos

En Broward, el recuento oficial realizado durante el décimo día de clases contabilizó 223 mil 890 estudiantes, 12 mil 658 menos que en el mismo momento del ciclo anterior.

De acuerdo con un memorando enviado a la junta escolar, el distrito calcula que actualmente tiene más de 60 mil plazas escolares sin ocupar.

Palm Beach también registró una reducción mayor a la esperada. El distrito perdió 6 mil 959 alumnos, más del doble de los 2 mil 900 que había contemplado en su presupuesto.

La situación llevó a las autoridades escolares a adoptar medidas para contener el impacto financiero derivado de la menor matrícula.

Menor llegada de migrantes impacta las aulas

El sur de Florida alberga las comunidades venezolana y haitiana más numerosas de Estados Unidos. Ambas se vieron afectadas durante el segundo mandato del presidente Donald Trump por la pérdida del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Para los venezolanos, el TPS terminó en noviembre de 2025, mientras que para los haitianos la medida se produjo durante este verano.

El impacto también se refleja en los programas de enseñanza del inglés. La Oficina de Investigación Económica y Demográfica de Florida calculó este mes que el programa de inglés como segunda lengua perdió, en un solo ciclo, el equivalente a 22 mil 84 estudiantes de tiempo completo.

La matrícula de las escuelas públicas de Florida disminuyó 2.41 por ciento durante ese periodo, el descenso más pronunciado de los últimos cinco años.

Además de la menor llegada de estudiantes extranjeros, entre los factores relacionados con la caída figuran el elevado costo de vida, una menor natalidad y las becas escolares implementadas en Florida desde 2023.

Estas becas permiten a las familias utilizar recursos públicos para cubrir la educación en escuelas privadas, lo que también repercute en la matrícula de los planteles públicos.

El impacto económico es relevante porque la financiación estatal se distribuye con base en el número de estudiantes inscritos. Palm Beach, por ejemplo, estima que podría dejar de recibir más de 100 millones de dólares, después de haber perdido 66 millones durante el ciclo anterior.