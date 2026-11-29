La comisario Rossana Chávez informó que Rafael de Souza Baptista, requerido en Brasil por narcotráfico, huyó tras un descuido de custodios.

Un hombre buscado en Brasil por tráfico de drogas se fugó este sábado de una prisión de Paraguay, donde permanecía retenido en medio de una investigación local por falsificación o producción de documentos no auténticos, informó la jefa de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, la comisario Rossana Chávez.

La responsable policial explicó que el hombre, identificado como Rafael de Souza Baptista, dijo a sus custodios que presentaba problemas de salud y necesitaba salir de su calabozo, para luego escapar en un descuido de los oficiales.

"Él tenía una orden de captura (en Brasil), una condena por más de seis años por tráfico de estupefacientes", dijo Chávez a periodistas.

Imputación a cinco policías y versión de la Fiscalía

La Fiscalía anunció en un comunicado que imputó a cinco policías “por la supuesta comisión del hecho punible de liberación de presos en su modalidad agravada”, luego de que permitieran al hombre salir de la celda para, según las hipótesis, tener relaciones sexuales con tres mujeres a las que se permitió el ingreso irregular al centro de detenidos.

Detención en Lambaré y verificación biométrica

De acuerdo con el rotativo local, De Souza fue detenido el pasado 22 de octubre en la ciudad de Lambaré, cercana a la capital Asunción, durante un control rutinario de tránsito.

Entonces, el hombre iba a bordo de un vehículo y presentó a los policías un documento paraguayo que lo identificaba como Wagner Correia Pedroso.

Pero tras verificar inconsistencias sobre su identidad, las autoridades lo trasladaron a la Dirección de Investigación Criminal.

Entonces, la Policía paraguaya remitió los datos biométricos del hombre al Comando Tripartito —un mecanismo de cooperación policial entre Argentina, Brasil y Paraguay—, lo que permitió que las autoridades brasileñas confirmaran su identidad como Rafael de Souza Baptista.

También se indicó que De Souza es un capo de la banda criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC), pero la comisaria Chávez señaló que Paraguay no tiene información al respecto.