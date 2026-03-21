Escándalo en Rumanía por 15 mil perros muertos en perrera

Este caso vuelve a colocar en el centro del debate un problema que persiste desde hace décadas. Hay alrededor de medio millón de canes sin dueño en todo el país

La muerte de cerca de 15 mil perros callejeros en una perrera privada de Rumanía, en un periodo de dos años, ha generado indignación nacional y ha puesto en evidencia prácticas de extrema crueldad, además de posibles irregularidades en el uso de recursos públicos destinados al manejo de estos animales.

Este caso vuelve a colocar en el centro del debate un problema que persiste desde hace décadas en el país balcánico. El origen de la sobrepoblación canina se remonta al periodo comunista (1945-1989), cuando la demolición de barrios completos obligó a muchas familias a abandonar a sus mascotas, lo que derivó en una reproducción sin control.

Un problema histórico sin solución definitiva

A lo largo de los años, las autoridades han implementado estrategias como la captura, esterilización y sacrificio de perros callejeros; sin embargo, estas medidas no han logrado erradicar la problemática. Actualmente, se estima que existen alrededor de medio millón de canes sin dueño en todo el país.

La reciente polémica estalló tras la difusión en redes sociales de videos grabados en un refugio ubicado en Suraia, al este de Rumanía, donde se observaban actos de violencia extrema contra los animales, quienes eran torturados y dejados morir en condiciones inhumanas.

En el país, el maltrato o asesinato de animales puede ser castigado con penas de hasta siete años de prisión.

Investigación en curso y presión social

Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones sobre la perrera —que ya fue clausurada—, una petición ciudadana ha reunido más de 200 mil firmas para exigir el cese de estas prácticas.

De acuerdo con reportes, el centro mantenía contratos con más de un centenar de municipios para retirar perros callejeros. Con el fin de liberar espacio, sacrificaba rápidamente a cerca del 80 % de los animales que ingresaban, pese a que la legislación prohíbe este tipo de acciones en instalaciones privadas.

Un sistema bajo cuestionamiento

Activistas, organizaciones civiles y algunos políticos advierten que el caso de Suraia no es aislado, sino parte de un modelo que, durante años, ha sido señalado por fomentar el sacrificio de animales mediante incentivos económicos.

El sistema, gestionado tanto por refugios públicos como por empresas privadas subcontratadas por municipios, moviliza decenas de millones de euros anualmente.

Un informe parlamentario elaborado por la diputada independiente Aurora Tasica Simu documenta diversas irregularidades, incluyendo maltrato animal y posibles abusos por parte de autoridades locales y responsables de refugios.

El documento, presentado tras inspecciones en distintos centros, describe condiciones deplorables, con perros en estado crítico de desnutrición y cachorros abandonados sin acceso a agua.

Además, señala que en los últimos 25 años se habrían destinado más de mil millones de euros para sacrificar alrededor de 1.5 millones de perros, lo que equivale a casi siete animales por hora. Según el informe, esos recursos habrían permitido esterilizar a millones de ejemplares y prevenir la sobrepoblación.

"Es necesario investigar estos centros donde se extermina a animales indefensos con dinero público", declaró Tasica Simu.

Esterilización como alternativa

La legislación rumana establece que los perros callejeros deben ser responsabilidad de los municipios, que están obligados a trasladarlos a refugios para su identificación, vacunación, esterilización y eventual adopción.

El sacrificio únicamente debe considerarse como último recurso, después de un periodo mínimo de 14 días en el que los animales puedan ser reclamados o adoptados, y solo si no existen condiciones para su mantenimiento.

Organizaciones defensoras de animales insisten en que la solución no es eliminar a los perros, sino implementar campañas masivas de esterilización y reforzar la supervisión de los refugios.

Esfuerzos ciudadanos y adopciones

Datos recopilados por organizaciones indican que, en la última década, más de 200 mil perros callejeros han muerto o han sido sacrificados en refugios.

Frente a este panorama, voluntarios continúan trabajando para rescatar animales y encontrarles un hogar. Desde 2013, algunos activistas han logrado salvar a decenas de perros, demostrando que existen alternativas viables.