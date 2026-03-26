Escalan enfrentamientos entre Hezbollah e Israel en Líbano

Analistas internacionales han señalado que estas operaciones podrían formar parte de un intento por establecer una zona de seguridad o franja de contención

El conflicto entre el grupo chií Hezbollah y el Ejército de Israel registró una nueva escalada este miércoles, con intensos combates en la localidad de Taybeh, al sur de Líbano, una de las zonas más sensibles de la frontera entre ambos territorios.

De acuerdo con información difundida por el propio movimiento, sus combatientes habrían destruido al menos ocho tanques israelíes durante los enfrentamientos en esta área, considerada un punto estratégico dentro de la actual confrontación.

Choques se extienden a otras localidades

Los enfrentamientos no se limitaron a Taybeh. Posteriormente, se reportaron nuevos choques en las inmediaciones de Al Qantara, donde fuerzas israelíes avanzaron con unidades blindadas.

Según Hezbollah, sus elementos respondieron al movimiento militar atacando con misiles a corta distancia, incluyendo una excavadora militar tipo D9, además de impactar al menos otros dos tanques durante las acciones.

Estos episodios forman parte de una serie de enfrentamientos que se han intensificado en los últimos días en distintas comunidades del sur libanés.

Operación terrestre y tensión en la frontera

El repunte de la violencia ocurre luego de que Israel anunciara una nueva incursión terrestre en territorio libanés, como parte de su estrategia para contener amenazas en la zona fronteriza.

Desde entonces, las fuerzas israelíes y Hizbulá han protagonizado enfrentamientos en localidades como Khiam, Naqoura, Markaba y Taybeh, donde se mantiene un clima de alta tensión y desplazamiento de población civil.

Analistas internacionales han señalado que estas operaciones podrían formar parte de un intento por establecer una zona de seguridad o franja de contención en la frontera, lo que elevaría aún más el riesgo de un conflicto prolongado.

Impacto regional y riesgos de escalada

El conflicto en el sur de Líbano se enmarca en una creciente inestabilidad en Medio Oriente, donde los enfrentamientos entre Israel y grupos aliados de Irán han incrementado la preocupación internacional.

Autoridades israelíes han reiterado que buscan garantizar la seguridad de las comunidades del norte del país, por lo que han condicionado el regreso de población desplazada a que existan condiciones seguras en la región.

Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución de los hechos ante el riesgo de una escalada mayor que involucre a más actores en la región.