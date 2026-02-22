Escalan bombardeos de Israel en Líbano; suman 10 muertos

La ofensiva alcanzó zonas residenciales y centros señalados como bases del grupo chií, en un contexto de frágil alto al fuego y presión de potencias regionales

Al menos 10 personas murieron y 24 resultaron heridas tras una serie de ataques aéreos de Israel en el este de Líbano, informó el Ministerio de Salud libanés. Entre las víctimas hay ocho integrantes del grupo político-paramilitar Hezbollah, incluidos tres comandantes locales, según confirmaron funcionarios de la organización.

Los bombardeos ocurrieron la noche del viernes cerca de la aldea de Rayak, en el noreste del país, y en la zona de Baalbek. De acuerdo con el ejército israelí, los objetivos fueron tres centros de mando vinculados con la unidad de misiles de Hezbollah.

Mandos locales entre los fallecidos

Fuentes del grupo identificaron a los comandantes muertos como Ali al-Moussawi, Mohammed al-Moussawi y Hussein Yaghi. Este último era hijo de un miembro fundador de Hezbollah, fallecido en 2023.

Un equipo periodístico que acudió al lugar constató que el último piso de un edificio de tres plantas quedó completamente destruido. El hospital de Rayak recibió 10 cuerpos y atendió a 21 heridos, entre ellos tres menores. Entre los fallecidos también había un hombre sirio y una mujer etíope.

Israel señala preparación de ataques

El ejército israelí afirmó que los miembros abatidos estaban involucrados en la preparación de ataques con proyectiles contra su territorio y en el fortalecimiento de capacidades operativas del grupo.

La ofensiva ocurre en un contexto de tensión sostenida desde el 7 de octubre de 2023, cuando el ataque de Hamás contra Israel desencadenó la guerra en Gaza. Desde entonces, Hezbollah ha lanzado cohetes desde Líbano hacia el norte de Israel, lo que derivó en enfrentamientos que escalaron en septiembre de 2024.

Aunque un alto el fuego mediado por Estados Unidos redujo la intensidad de los combates, los ataques y bombardeos han continuado de forma intermitente, manteniendo la inestabilidad en la región.