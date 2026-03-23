Escalan ataques en Medio Oriente y alcanzan a países del Golfo

Los incidentes reflejan un escenario cada vez más amplio de confrontación, donde las acciones militares ya no se limitan a un solo frente

La tensión en Oriente Medio continúa en aumento y ya se extiende a varios países del Golfo Pérsico, luego de que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait reportaran nuevos ataques en sus territorios, a 24 días del inicio del conflicto regional.

Los incidentes reflejan un escenario cada vez más amplio de confrontación, donde las acciones militares ya no se limitan a un solo frente, sino que impactan directamente a naciones con intereses estratégicos y vínculos con Estados Unidos.

Arabia Saudí activa su escudo aéreo

Durante la noche, el Ministerio de Defensa saudí confirmó múltiples intentos de ataque. Los sistemas de defensa lograron interceptar drones en la región oriental, así como otros aparatos no tripulados en la zona fronteriza del norte.

Además, se detectaron dos misiles balísticos con dirección a la región de Riad; uno fue neutralizado en el aire, mientras que el segundo cayó en un área deshabitada sin dejar víctimas. En otro evento previo, las fuerzas saudíes derribaron siete drones adicionales en la misma región oriental.

Impacto en Emiratos deja un herido

En Emiratos Árabes Unidos, las autoridades informaron la intercepción de misiles atribuidos a Irán, aunque uno de los incidentes dejó consecuencias en tierra. De acuerdo con la oficina de medios de Abu Dabi, una persona resultó herida tras la caída de escombros en la zona de Al Shawamekh, en el área metropolitana de la capital.

El hecho ocurrió luego de que un misil balístico fuera destruido en el aire, lo que evidencia los riesgos colaterales incluso cuando los sistemas de defensa logran contener los ataques.

Baréin y Kuwait refuerzan medidas de seguridad

En Baréin, las autoridades activaron las sirenas antiaéreas en dos ocasiones durante la noche, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre posibles impactos o daños.

Por su parte, Kuwait confirmó que sus sistemas de defensa respondieron a amenazas con misiles y drones durante la jornada previa. El portavoz del Ministerio de Defensa, el coronel Saud Al-Atwan, pidió a la población mantenerse atenta y seguir las indicaciones oficiales ante cualquier eventualidad.

Conflicto se amplía tras ofensiva contra Irán

El aumento de ataques en la región ocurre en el contexto de la ofensiva iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha derivado en una serie de respuestas militares por parte de la República Islámica dirigidas a objetivos estratégicos y aliados de Washington.

La expansión de estos ataques hacia países del Golfo, donde se concentran bases militares y rutas energéticas clave, incrementa la preocupación internacional por una posible escalada mayor en el conflicto y sus efectos en la estabilidad regional.