Es 'papá' y 'esposo': Joven crea a su familia... ¡de trapo!

El perturbador caso de Cristian quien creó a su familia de trapo está causando conmoción en redes sociales, pero aquí te contamos la historia detrás

Por: Patricia Agüero

Marzo 23, 2023, 9:34

El amor no es tan fácil como suena, sobre todo para las personas que no les ha ido muy bien en la materia, y es que mientras algunas personas se toman sin presión el tema de los amores, disfrutando de su soltería o conviviendo con amigos y familia, otros simplemente deciden no volver a creer en el amor.

Tal fue el caso de Cristian Montenegro, un hombre de 27 años de edad originario de Bogotá. Colombia quien el año pasado acaparó los titulares tras dar a conocer en sus redes sociales que decepcionado del amor con personas reales, decidió crear a su propia 'novia' de ¡trapo!

Así es y no es broma, Cristian señaló que mantenía una relación amorosa con 'Natalia', así llamó a la muñeca de trapo que creó.

En uno de sus videos que publicó en redes sociales para explicar su insólita relación, Cristian detalló que tomó la decisión de crear a 'Natalia' porque se sentía solo, pero estaba cansado de confiar en las personas reales.





Dijo que le iba mal con las mujeres de carne y hueso con las que ha tenido muchos problemas porque lo engañaban con otros hombres o solo estaban con él por interés.

'Duré solo y no encontraba a nadie en mi vida, decidí fabricar e inventar mi familia para que estemos todos y me acompañen. Yo a ella la amo porque me ha entendido y me ha dado toda la confianza', dijo Cristian en entrevista a un medio local.

Al referirse a 'Natalia' se dice enamorado y asegura que con ella puede hacer varias actividades como pasear y hablar.

'Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año (2022) con ella. Pienso casarme', dijo Cristian en uno de sus videos.

La historia que se hizo viral en redes sociales no pasó desapercibida para los usuarios quienes reaccionaron con asombro y consternación por la historia.





Incluso hubo quienes aseguraron que el hombre había perdido a toda su familia en un accidente de tráfico en el 2009 en donde había perdido a su esposa, y sus dos hijos de 5 y 3 años de edad, pero esto fue desmentido por el propio Cristian.

'Eso es un chisme, yo lo hice porque soy de malas para las mujeres de verdad, de carne y hueso.. La verdad soy de aquí de Colombia, de Bogotá, tengo 27 años y está es mi familia, con los niños llevo un año, con ella vamos para ocho meses”, explicó sobre su identidad.

Y es que cabe aclarar que junto a 'Natalia', el hombre también le creó sus propios hijos, Leidy María, de 4 años y Adolfo Daniel, de 7 años.

Y por si esto no fuera poco, Cristian anunció que su 'esposa' tendría un bebé y para ello realizó un baby shower, y superando los parámetros de lo insólito, también compartió el momento en que 'Natalia' dio a luz a su bebé de trapo, al cual llamaron 'Sammy'.





¿Existió en la vida real la familia que hoy tiene de trapo?

Como una forma de darle una explicación al comportamiento de Cristian, los usuarios se volcaron en buscar los motivos que podía haber detrás de este perturbador comportamiento.

Y una usuaria identificada como Jeny Macías aseguró que Cristina tenía una novia real llamada Karen Rodríguez, la cual decidió terminar la relación después de notar que su pareja tenía actitudes extrañas.

Según esta mujer, la pareja mantuvo una relación desde el 2018 hasta el 2020, pero Cristian le pidió que tuvieran una familia juntos, y que para empezar podrían fingir con un bebé de muñeco, todo empeoro cuando le hizo un Baby Shower y le hizo simular dar a luz a un muñeco. Después de esto Karen lo terminó y Christian cayó en depresión,' a parte de sus trastornos psicológicos'.