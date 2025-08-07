Erupción del volcán Kīlauea en Hawái genera lava de hasta 90 mts

Imágenes del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) captaron el momento de la erupción, que mantiene el nivel de alerta en vigilancia

Una nueva erupción del cráter Halema'uma'u, ubicado en el volcán Kīlauea (Hawái), comenzó la madrugada de este miércoles, generando fuentes de lava de entre 45 y 90 metros de altura desde un respiradero en el sector norte, informó el Observatorio de Volcanes de Hawái.

Imágenes del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) captaron el momento de la erupción, que mantiene el nivel de alerta en vigilancia y el código de color en naranja.

Hasta ahora, los flujos de lava del respiradero norte han cubierto el 20 % del suelo del cráter Halema'uma'u.

Las autoridades aseguraron que toda la actividad eruptiva se limita al cráter Halema'uma'u, ubicado dentro del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, por lo que los aeropuertos comerciales del condado de Hawái (el de Keahole y de Hilo) no se verán afectados.

Este nuevo episodio marcó el evento más reciente en una serie de unas treinta explosiones de lava que comenzaron el 23 de diciembre, cuando se inició la actual erupción intermitente del cráter Halema'uma'u.

La mayoría de los episodios de emanaciones de lava desde entonces han tenido una duración aproximada de un día o menos, de acuerdo con el USGS.