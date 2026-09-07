Erupción del Anak Krakatau en Indonesia cancela 1,558 vuelos

La ceniza del volcán provocó el cierre de ocho aeropuertos en Indonesia y afectó a unos 170 mil pasajeros, sin reportes de víctimas

El volcán Anak Krakatau, en Indonesia, entró en erupción este domingo y provocó la cancelación de vuelos en el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta de Yakarta, además de afectar las operaciones de otros aeropuertos por la dispersión de ceniza.

La Agencia Geológica del país informó que el volcán registró dos erupciones durante la madrugada de este domingo, mientras que las autoridades pidieron a residentes y visitantes mantenerse a al menos tres kilómetros del cráter.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni evacuaciones.

Tras la erupción, la ceniza alcanzó zonas de Yakarta y las provincias de Lampung, Banten y Bengkulu, lo que provocó el cierre de ocho aeropuertos, afectando a cerca de 170,000 pasajeros y generando la cancelación de 1,558 vuelos.

Además, las escuelas de las zonas afectadas podrán impartir clases en línea para reducir la exposición a la ceniza.

Las autoridades señalaron que la actividad del Anak Krakatau se intensificó desde julio y que la erupción del domingo fue la más fuerte del actual periodo de actividad.

El Anak Krakatau es el volcán surgido tras la erupción del Krakatau de 1883.

En 2018, una erupción provocó un tsunami que dejó al menos 430 personas fallecidas en Sumatra y Java.