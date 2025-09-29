Info 7 Logo
Internacional

Eric Adams se retira de contienda por reelección en Nueva York

Por: Diana Leyva

28 Septiembre 2025, 11:49

A través de redes sociales, el servidor público estadounidense compartió un video en el que anuncia su retiro de la campaña

A través de redes sociales el actual alcalde de Nueva York, dio a conocer que se retira de la contienda por la reelección.

Adams, que se presentaba como independiente, dio a conocer esta noticia tan solo a unas semanas de que se lleven a cabo los comicios.

De acuerdo con varios medios, los seguidores del candidato Andrew Cuomo instaron a Adams a que se retiraran de la contienda para centralizar el voto.

Los resultados de las últimas encuestan muestran el poco apoyo recibido por Adams, debido a que se encontraba en la cuarta posición, por detrás de Mamdani, Cuomo y el candidato republicano Curtis Sliwa.

En su video, Adams no respaldó a ninguno de los candidatos de su espacio político e invitó a los neoyorquinos a no confiar en ninguna de las propuestas, aunque sin mencionarlos explícitamente.

Eric Adams es conocido por sus polémicas acciones o comentarios emitidos sobre los inmigrantes y por su gestión migratoria.

