'Eres su padrastro': Mujer explota contra su pareja por hija

“Ahora si te pesa darle cosas a la niña, pero cuando te metiste conmigo ya sabías que tenía una hija”, gritó ella. Al ver que la mujer seguía en la misma postura, el hombre, al que nunca se le ve el rostro, le da un ultimátum a su pareja: si no podría ejercer como padre, entonces tampoco iba a mantener a la menor.

"Me molesta que no me quieras dar mi rol como padre que ya me he ganado. Entonces si yo soy el padrastro, una cosa es quererla y otra mantenerla. Entonces que venga Héctor y la mantenga, porque de aquí en adelante yo ya no te voy a dar nada para la niña. Si yo no tengo que ser el padre, porque no salió de mí, ni modo, que venga Héctor y la mantenga”, finalizó el señor.