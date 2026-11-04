Envían 1,000 observadores durante elecciones intermedias en EUA

El operativo busca 'garantizar la integridad electoral, apoyar elecciones libres y justas y proteger el derecho al voto', según el Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia envió este martes más de 1,000 observadores electorales a 126 condados y ciudades de Estados Unidos, en su mayoría demócratas.

Dicha movilización ocurre en medio de las advertencias del presidente Donald Trump sobre un supuesto fraude electoral y de las tensiones entre su administración y autoridades de estados demócratas, particularmente California, donde el gobierno federal intentó impedir el conteo de alrededor de 20,000 papeletas.

La fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Harmeet K. Dhillon, se mostró orgullosa del despliegue establecido en esta jornada electoral.

"Me enorgullece mucho que estemos desplegando el mayor esfuerzo de supervisión en la historia del Departamento de Justicia, y que estemos promoviendo la transparencia en los procesos electorales de manera firme y no discriminatoria".

De acuerdo con el Departamento de Justicia, el operativo busca "garantizar la integridad electoral, apoyar elecciones libres y justas y proteger el derecho al voto", aunque la organización de los comicios corresponde a las autoridades estatales.

California, como uno de los principales bastiones demócratas

En los últimos días, la administración de Trump ha centrado su atención en California, uno de los principales bastiones demócratas, al intentar impedir que se contabilicen aproximadamente 20,000 papeletas de personas registradas para votar que considera podrían pertenecer a ciudadanos no estadounidenses.

Sin embargo, la Corte Suprema rechazó el lunes una solicitud de emergencia del gobierno federal para bloquear el conteo. Antes, tribunales inferiores también habían desestimado la petición al considerar la facultad constitucional de los estados para administrar sus procesos electorales.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, advirtió sobre posibles interferencias en la jornada electoral y amenazó con procesar a quienes intenten obstaculizar la votación.

"Quiero ser claro y directo con cualquiera que esté pensando en ayudarle (al presidente Trump): si interfieren con nuestros votantes, serán procesados ​​por un delito grave. Si manipulan nuestras papeletas, tendrán que rendir cuentas ante la Justicia", expresó Newsom en un video difundido en sus redes sociales.

El despliegue de observadores ocurre mientras el presidente estadounidense ha reiterado sus señalamientos sobre posibles irregularidades en las elecciones, en las que los demócratas buscan arrebatar a los republicanos el control del Congreso.

La supervisión del Departamento abarca los 50 estados, mientras que las controversias entre el gobierno federal y autoridades demócratas han colocado bajo atención especial el desarrollo de la votación en California.