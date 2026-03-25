Enviada de EUA visita Guyana para reforzar seguridad regional

Kristi Noem se reúne con autoridades guyanesas para combatir narcotráfico, crimen transnacional y fortalecer la cooperación energética

La enviada especial de Estados Unidos para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, realiza este martes una visita oficial a Guyana con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de seguridad regional.

Durante su estancia en Georgetown, la funcionaria sostendrá reuniones con el presidente Irfaan Ali, así como con líderes políticos y mandos militares del país sudamericano.

La agenda de Kristi Noem está centrada en el combate al narcotráfico, el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales y la lucha contra el tráfico de armas e inmigración irregular.

Esta visita forma parte de los esfuerzos de Washington por consolidar alianzas en la región a través del Escudo de las Américas, una iniciativa lanzada en marzo de 2026 para coordinar estrategias de seguridad entre países del continente.

Además de los temas de seguridad, la enviada estadounidense tiene previsto reunirse con representantes de empresas energéticas con presencia en Guyana, entre ellas ExxonMobil, que participa en importantes proyectos petroleros en el país.

La visita refleja el creciente interés estratégico de Estados Unidos en Guyana, tanto por su papel en la seguridad regional como por su potencial energético.

Contexto geopolítico

En los últimos años, Guyana y Estados Unidos han estrechado su relación, especialmente en medio de la disputa territorial con Venezuela por la región del Esequibo.

Previo a su llegada a Guyana, Kristi Noem realizó una gira por otros países de América Latina como República Dominicana, Honduras y Costa Rica, donde firmó acuerdos en materia migratoria y de cooperación.

Según la Embajada de Estados Unidos, la visita subraya la “sólida alianza” entre ambos países y su compromiso compartido con la seguridad regional.