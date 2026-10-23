Envía El Salvador 100 soldados a Haití para rescatar a militares

El gobierno de Nayib Bukele prepara el envío de 100 elementos de las fuerzas especiales mientras continúan los combates contra pandillas en zonas de Haití

Este jueves la Administración de Nayib Bukele desplegó a 100 elementos de las fuerzas especiales de El Salvador en Haití para participar en el rescate de cuatro soldados que permanecen desaparecidos tras un ataque de pandillas.

El despliegue de las fuerzas especiales ocurre 24 horas después de que el presidente salvadoreño anuncia una operación militar para localizar a los cuatro técnicos de aviación y advierte que su gobierno respondería con mayor contundencia si no son liberados con vida y sin lesiones.

Tras este anuncio, un funcionario de El Salvador indicó que otros 100 soldados serán enviados a Haití la noche del jueves.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, que cita a una fuente con conocimiento de la operación, las autoridades salvadoreñas trabajan bajo la premisa de que los cuatro desaparecidos siguen con vida.

Confirman secuestro de los cuatro militares

En sus primeros comentarios sobre el ataque ocurrido el domingo en Croix-des-Bouquets, el gobierno de Haití informó la noche del miércoles que los cuatro salvadoreños fueron secuestrados.

De acuerdo con las autoridades, los militares viajaban en un vehículo blindado que fue atacado por pandillas, cuyos integrantes también utilizaron explosivos durante la agresión. Desde entonces, las fuerzas de seguridad han mantenido enfrentamientos con hombres armados en la zona.

Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido públicamente la responsabilidad del ataque. La búsqueda de los cuatro técnicos continúa en medio de intensos combates en territorios controlados por organizaciones criminales.

Operativo ocurre en medio de una nueva misión internacional

El ataque representa el primero de estas dimensiones desde que una fuerza internacional de supresión de pandillas comenzó sus operaciones en Haití. La misión sustituyó a una fuerza encabezada por Kenia, que enfrentó dificultades para apoyar a la policía haitiana en el combate contra las organizaciones criminales debido a la falta de recursos.

Las autoridades se han enfrentado a hombres armados desde la agresión del domingo. En estas operaciones participa también la fuerza de tarea de la Policía Nacional de Haití, que trabaja por primera vez junto con la fuerza internacional de supresión de pandillas.

La fuerza policial incluye a Vectus Global, una empresa privada de seguridad fundada por Erik Prince, exintegrante de los SEAL de la Marina de los Estados Unidos y fundador de Blackwater.

Mientras continúan los enfrentamientos en zonas bajo control de pandillas, las autoridades haitianas han llamado a la población a permanecer en sus viviendas y evitar exponerse a los combates.