Envía Brasil condolencias por caída de avión en Colombia

El balance preliminar indica que ocho personas perdieron la vida en el accidente, mientras que otras 34 permanecen en calidad de no localizadas

Un avión de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se desplomó en una zona selvática del departamento de Putumayo, en la Amazonía cercana a la frontera con Perú, dejando un saldo preliminar de víctimas, sobrevivientes y personas aún no localizadas. El accidente ocurrió la mañana de este lunes, minutos después del despegue.

La aeronave, un Hércules C-130, transportaba a 125 personas, entre ellas miembros del Ejército Nacional, tripulación de la Fuerza Aérea y elementos policiales. Tras caer, el avión se incendió, lo que ha complicado las labores de rescate en una zona de difícil acceso.

¿Qué se sabe del accidente en Putumayo?

El vuelo había partido desde Puerto Leguízamo con destino a Puerto Asís, pero sufrió el siniestro poco después de despegar. La ubicación remota del impacto ha obligado a desplegar operativos especiales para ingresar al área y atender a los afectados.

De acuerdo con reportes oficiales, 83 militares fueron localizados con vida, aunque varios presentan lesiones de gravedad. Autoridades regionales informaron que al menos 14 de ellos se encuentran en estado crítico.

Víctimas y personas no localizadas

El balance preliminar indica que ocho personas perdieron la vida en el accidente, mientras que otras 34 permanecen en calidad de no localizadas, por lo que continúan las labores de búsqueda en la zona.

Las condiciones del terreno y el incendio posterior al impacto han dificultado el acceso de los equipos de emergencia, que trabajan para ubicar a todos los ocupantes y brindar atención médica a los sobrevivientes.

Brasil expresa condolencias a Colombia

Tras el accidente, el Gobierno de Brasil manifestó su “profundo pesar” por lo ocurrido y expresó su solidaridad con Colombia. A través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, envió condolencias a las familias de las víctimas y deseos de pronta recuperación a los heridos.

Las autoridades colombianas mantienen activos los operativos de rescate y evaluación, mientras se avanza en la identificación de las víctimas y en el esclarecimiento de las causas del siniestro.